Megemelték a terrorveszély szintjét a szlovénok

A terrorizmusellenes tárcaközi munkacsoport felvetette Szlovénia terrorveszély-átértékelését. A korábban alacsony szintről (ami az öt szint közül a második) a kockázatértékelést közepesre, az öt közül a harmadikra ​​emelték – derül ki a Delo szlovén oldalról.

Fotó: Jason Doiy

A terrorfenyegetettség mértékének átmeneti emelésére az európai és a közel-keleti szigorított biztonsági helyzet, valamint a terror- és egyéb erőszakos cselekmények miatt van szükség

– közölte a kormány kommunikációs hivatala.

Nagyon valószínű vagy várható egy támadás

– áll a kormány honlapján. Ennek ellenére a fenyegetettségi szint emeléséről szóló kommunikáció szerint a terrorellenes csoportban részt vevő illetékes hatóságoknak nincs információjuk a Szlovéniát érintő terrorveszélyről. A védelmi minisztérium hírszerzési és biztonsági szolgálatának volt igazgatója, Bostjan Perne a Szlovén Rádiónak kifejtette, hogy a terrorveszély szintjének a megemelése elsősorban megelőző intézkedés. „Néhány országban, többek között a szomszédos Ausztriában is felmerült a terrorfenyegetettség felülbírálata. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan intézkedés, amely kissé szigorítja a belső biztonsági rendszer éberségét. Szlovéniában lényegesen jobb a helyzet, mint például Ausztriában vagy Olaszországban” – tette hozzá.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Olaszország határellenőrzést vezet be a szlovén határon, ezért a szlovén kormány is mérlegeli, hogy szintén visszaállítja a horvát és a magyar határon is az ellenőrzést. Nem hivatalos információk szerint erről a szlovén kabinet csütörtökön dönt, amiről tájékoztatja majd az Európai Bizottságot. Az okok a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése, valamint az európai és a közel-keleti biztonsági feltételek megváltozása. A szlovén média szerint az intézkedések legalább két hónapig tartanak.