Megsemmisített egy ukrán rakéta-üzemanyagot gyártó üzemet Oroszország

Oroszországnak már csak addig kell visszaverni az ukrán támadásokat, ameddig az őszi esők fel nem áztatják a földeket – erről Donyeck megye oroszok által kinevezett vezetője, Igor Kimakovszkij beszélt. Arról számolt be, hogy az ukránok sorozatosan kudarcot vallanak, és amint beköszönt az ősz, az ellentámadás véget ér. Az orosz védelmi minisztérium emellett arról számolt be, hogy egy szilárd rakétaüzemanyagot előállító gyárat és egy tankjavító üzemet is sikerült elpusztítaniuk.

2 órája | Szerző: P. A. R.

