Ukrajna: ha visszatérnek, nem büntetik meg a külföldön bujkáló hadköteles férfiakat

Fedir Veniszlavszkij, az ukrán verhovna rada nemzetbiztonsági bizottságának tagja arra a következtetésre jutott, hogy a büntetés nem ösztönözné, hanem elriasztaná a külföldön bujkáló hadköteles férfiakat a visszatéréstől.

Őszintén meg voltam győződve róla, hogy ez lehetséges. Aztán amikor elkezdődött a vita, rájöttem, hogy ez kontraproduktív lenne, ahelyett, hogy a visszatérésre ösztönözné, elriasztja az embereket a visszatérésről Ukrajnába

– olvasható Veniszlavszkij nyilatkozata a KISZó közlésében. Veniszlavszkij kitért arra is, hogy a másoddiplomások kérdése is érzékeny téma, és szintén vita tárgyát képezi. Elmondása szerint bőven akadnak negyven-ötven éves férfiak, akik „épp most most éreztek erős késztetést arra, hogy egyetemre felvételizzenek”.

Számomra, mint jogász számára ez kézenfekvő módja annak, hogy elkerüljék a mozgósításra való behívást. Ma nem beszélhetünk a halasztás eltörlésének olyan modelljéről, amely általános támogatottságot élvezne. Ez a téma továbbra is napirenden szerepel

– mondta Veniszlavszkij.

Nem csak az egyetemre való jelentkezéssel, hanem más, illegális módszerekkel is elkerülhető a sorozás. Egy dark webes hirdető halotti anyakönyvi kivonatokat kínál az ukránoknak, hogy elkerüljék a besorozást, és még garanciát is vállal, hogy a hamisított iratok és adatok minden adatbázisban elérhetők lesznek, ha a vevő hajlandó kifizetni az igen borsos árat.