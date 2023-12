Magyar egészségügy: górcső alá kerül a kórházak adósságállománya is Be kell vállalni, hogy felszámoljuk a trükközést! – jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár, Takács Péter nemrég egy szakmai rendezvényen, ahol arról is beszélt, hogy november elején, kormányülésen dönthetnek majd a kórházi adósságok rendezéséről. De mit szól mindehhez a Magyar Kórházszövetség?