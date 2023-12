Nincs remény a tartós tűzszünetre, felálltak az asztaltól az izraeli tárgyalók

Hazatértek Katarból az esetleges újabb tűzszünetről egyeztető izraeli tárgyalók, mert „zsákutcába jutottak” a palesztin Hamász iszlamista szervezettel folytatott megbeszélések – közölte szombaton az izraeli miniszterelnöki hivatal.



A Hamász politikai irodája Katarban működik, és az arab emírség közvetít az iszlamista mozgalom és izraeli tisztségviselők között a Gázai övezetben fogva tartott túszok kiszabadítása és a tűzszünet érdekében. A katari külügyminisztérium pénteken még azt közölte, hogy a közvetett tárgyalások az Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász között a tűzszünet lejárta után is folytatódnak.

Pénteken evakuálásokkal és légi csapásokkal folytatódott a Hamász elleni háború, miután lejárt a tűzszünet. Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy folytatták a terület bombázását, a tűzszünet vége óta több mint 400 terrorista célpontra mértek csapást. Szombatra virradóra a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz környékén mintegy 50 célpontra mértek csapást, illetve tankokkal és célzott légi csapásokkal támadták Bét Lahia körzetét az övezet északi felén. Az éjszaka folyamán tengerészeti alakulatok lőtték a Hamász katonai célpontjait Hán-Júnisz kikötőjében és Dir el-Balahban.

A gázai egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a péntek reggel óta kiújult harcokban legkevesebb 193 palesztin vesztette életét, és 650-en megsebesültek a Gázai övezetben.

ENSZ főtitkár: valódi tűzszünetre van szükség a Gázai övezetben Ma járt le az ideiglenes béke.



Újra tűzharc bontakozott ki izraeli katonák és a libanoni Hezbollah fegyveresei között Izrael északi határánál is. A Hezbollah közlése szerint a mozgalom két tagja életét vesztette izraeli légi csapások következtében Libanon déli részén, ahol egy civil is meghalt.

A szíriai védelmi minisztérium szombaton arról számolt be, hogy Izrael légi csapásokat hajtott végre Damaszkusz közelében. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint a csapásokban négy Irán-párti fegyveres meghalt. Az iráni Forradalmi Gárda pedig azt állította, hogy Izrael az elit alakulat két olyan tagjával végzett, aki „tanácsadói küldetésen” tartózkodott Szíriában.