Az Egyesült Királyság, élén Rishi Sunak miniszterelnökkel egyelőre rendíthetetlenül semleges az amerikai elnökválasztással kapcsolatban. A novemberi választás közeledtével azonban brit konzervatív körökben már felütötte fejét a „Trump 2.0” téma. Lehet, hogy nem viselnek MAGA (Make America Great Again) sapkát, de az Egyesült Királyság legjelentősebb konzervatív politikusai újra beállnak Donald Trump mögé.

Donald Trump a republikánus előválasztás toronymagas esélyese.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Több brit konzervatív politikus a közelmúltban óvatos dicséretekkel látta el a volt amerikai elnököt, vagy akár nyíltan is beállt a támogatói közé.

Boris Johnson volt brit miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy Trump elnöksége nagy győzelem lehet a világ számára, valamint a Daily Mailben megjelent írásában is dicsérte a volt amerikai elnököt.

Johnson utódja, Liz Truss is csatlakozott a támogatói körhöz, amikor kijelentette, hogy 2024-ben a republikánusok győzelmében reménykedik, függetlenül a jelölttől. Most már csak két republikánus jelölt maradt, mivel Ron DeSantis, Florida kormányzója is visszalépett, és ő is beállt Trump támogatói közé. Mások már nem törődnek azzal, hogy leplezzék érzéseiket: Jacob Rees-Mogg volt kabinetminiszter az elmúlt napokban azt nyilatkozta, hogy „inkább Donald Trumpot szeretné, mint Biden elnököt”.

Viszont nem mindenki üdvözli Trump újbóli indulását, sőt,

David Gauke volt konzervatív kabinetminiszter szerint „ha a konzervatív jobboldal politikusai szerint ő az a személy, akit érdemes támogatni, akkor ez borzasztóan beszédes”.

Hozzátette, hogy szerinte Trump nem tiszteli a jogállamiságot és a demokratikus intézményeket. Alicia Kearns, a külügyi bizottság elnöke és a konzervatív párt kulcsfontosságú centrista alakja az X-en úgy fogalmazott, hogy „2024 van, és az emberek komolyan azt kérik, hogy ő legyen az Egyesült Államok elnöke, aki hamisan azt állítja, hogy a legutóbbi választásokat ellopták tőlük”.

Amerikai cégvezetők szerint Trump fog nyerni, és nem aggódnak miatta, sőt, a bankárok különösen bíznak benne, hogy az országnak jó lesz, ha ismét ő lesz az elnök. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója sem aggódik: „A választás nagy dolog. Hiszem, hogy Amerika rendben lesz, bármi történjen is ezen a választáson” – jelentette ki.