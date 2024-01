Az izraeli háború 90. napja – A Hezbollah nem mer háborúba szállni Izrael ellen

„Ma is egy háború kellős közepén vagyunk. A Moszadnak ma is, akárcsak ötven évvel ezelőtt, el kell számoltatnia azokat a gyilkosokat, akik most október 7-én a Gázai övezetből megtámadták a dél-izraeli településeket, de a támadás kitervelőit és az irányító parancsnokokat is” – mondta David Barnea a Moszad egykori vezetőjének, Cvi Zamírnak a temetésén. Hozzátette:

Az október 7-i támadás minden résztvevője aláírta akkor a saját halálos ítéletét.

Barnea arra utalt, hogy miután arab terroristák egy csoportja az 1972-es müncheni olimpián meggyilkolt 11 izraeli sportolót, a Moszad utána tíz év alatt sorban egymás után likvidálta az elkövetőket. Az 1972-es támadás is növelte azt a feszültséget Izrael és az arab országok között, amelynek hatására aztán 1973-ban kitört a három hétig tartó jom kippuri háború.

A Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint mintegy 230 embert elraboltak, és túszként tartanak fogva.