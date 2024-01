Kiderült: elszámolási vita áll a BKK-bérlet megfúrása mögött

A főváros és a BKK nem fogadta el a Lázár János vezette minisztérium ajánlatát egy kiszivárogtatott levelezés alapján; a témában Karácsony Gergely is megszólalt. Az év végén robbant a hír, hogy 2024-től Budapesten belül is jegyet kell váltani a vonatokra, HÉV-ekre és sárga buszokra, később azonban felülírták a döntést, és most úgy tűnik, márciusig maradhat a régi rendszer.

2024.01.03. 14:31 | Szerző: Sz. E.