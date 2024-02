Damaszkuszt bombázta Izrael

Rakéták csapódtak be Damaszkusz Kafr Szúsza nevű, biztonsági őrizettel megerősített negyedébe szerdán, két ember meghalt – közölte a szíriai állami média, mely Izraelt vádolta a légi csapásokért.

A brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint merénylet történt, ám a szervezet vezetője, Rámi Abder-Rahmán nem beszélt arról, hogy ki lehetett a célpont.

Fotó: LOUAI BESHARA/ AFP

A csapás által sújtott negyedben található – lakóházak, iskolák és egy iráni kulturális központ szomszédságában – a biztonsági szolgálatok erős őrizettel ellátott épületegyüttese is. Kafr Szúszát már 2023 februárjában is érte légi támadás, melyben iráni katonai szakértők haltak meg. Most a nap folyamán az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség azt közölte,

nincsenek iráni állampolgárok a halottak között, míg az izraeli hadsereg nem kommentálta a történteket.

Az utóbbi években Izrael számos légi csapást mért szíriai célpontokra, a hadsereg, valamint a damaszkuszi kormánnyal szövetséges erők, köztük a Hezbollah libanoni síita szervezet infrastruktúrája ellen. Az izraeli kormány többször is jelezte, hogy mindent megtesz azért, hogy Irán ne vethesse meg a lábát Szíriában, különös tekintettel a Golán-fennsík térségére.

Az izraeli légierő januárban egy másik damaszkuszi negyedre is csapást mért, ahol egy épületet az iráni Forradalmi Gárda használt; a műveletben legkevesebb öt iráni meghalt.

Decemberben pedig egy másik, Damaszkusz egyik külvárosa elleni légi csapás áldozata lett a gárda egyik szíriai tanácsadója, Rázi Muszavi tábornok.