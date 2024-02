Parancsnok: Avgyijivkánál a harc „nehéz, de ellenőrzött”

A Donyeck megyében, Avgyijivkában (Avdiivka), az oroszok által erősen fenyegetett frontvárosban a helyzet „nehéz, de ellenőrzött” – közölte február 15-én késő este Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleten harcoló ukrán Tavria erők parancsnoka.

Fotó: AFP

Avgyijivka 2023 októbere óta intenzívebb orosz támadásokkal néz szembe, miközben Moszkva csapatai a város bekerítését és elfoglalását tűzték ki célul.

„Avgyijivkában a helyzet nehéz, de ellenőrzött. Heves harcok dúlnak a városban. Csapataink minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetnek az ellenség elrettentésére” – mondta Tarnavszkij.

Tarnavszkij elmondta, hogy a legerősebben támadott területeken lévő egységeket további csapatokkal erősítik meg. Az ukrán harmadik rohamdandár február 15-én megerősítette , hogy sürgősen átcsoportosították a városban csapataikat, mivel a helyzet rendkívül kritikusra fordult.

A közösségi oldalon posztolók és a The New York Times szerint kicsit másként zajlanak az események. Eszerint az ukrán katonák visszavonulnak állásaikból a szérbombázott Avgyijivka városában, miután az előrenyomuló orosz erők áttörtek egy kritikus utánpótlási vonalat, és ez a katonák bekerítésével fenyegetett – közölték ukrán katonai tisztviselők és katonák csütörtökön a The New York Times szerint.

Tarnavszkij azt is elmondta, hogy további forrásokat, köztük lőszert juttattak a térségben lévő egységeknek. A fogyatkozó lőszerkészletek komoly veszélyt jelentenek a várost védő ukrán erőkre. John Kirby, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője február 15-én kijelentette, hogy fennáll a veszélye, hogy a város az orosz erők kezére kerül a tüzérségi lövedékek hiánya miatt.

Tarnavszkij nem foglalkozott a hiány problémájával, de azt mondta, hogy a helyszínen lévő csapatok minden eshetőségre felkészültek. „Új állások készültek, és továbbra is hatalmas erődítmények épülnek ki minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe véve” – mondta.