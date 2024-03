Több ezren támadják Pekinget, mert szerintük súlyosan megbetegedtek a koronavírus elleni kínai oltástól

Több, a kínai Covid–19-vakcinával beoltott kínai állampolgár is azt állította, hogy leukémiát vagy cukorbetegséget kapott, miután felvette az oltást. Most petíciót nyújtottak be, amelyben felszólították a hatóságokat, hogy vállalják a felelősséget az oltások által okozott egészségügyi problémák miatt.

Fotó: AFP

Az áldozatok pekingi képviselője a Radio Free Asianak elmondta, hogy a hatóságok letiltották a petíciót az interneten, miután az gyorsan elterjedt. Ráadásul közben számos emberi jogi képviselőt meg is figyelt a rendőrség, sokuknál pedig házi őrizetet rendeltek el.

A hatóságok meg akarják akadályozni, hogy az emberek megszóljanak az ügyben. A petíciót már elküldtük, a kérdés már csak az: van-e lelkiismeretük, vagy fel merik-e vállalni a problémát. Egyelőre ezt még nem tudjuk

– fogalmazott az áldozatok képviselője. Közülük az egyik, Qian Dalong azt mondta, hirtelen lebénult, miután felvette a harmadik Sinovac vakcinát. Tavaly júliusban a kínai közösségi médiában felfedte az oltás mellékhatásait, minek következtében letartoztatták egy hónapra és a Weibo-fiókját is blokkolták. Arról is beszélt, hogy szerinte több mint 3000 áldozatnak kell lennie, mivel „egyesek nem is veszik észre, hogy az oltás miatt betegedtek meg”.

A petíciót aláíró mintegy 3000 áldozat többsége leukémiás (2973 eset) és 1-es típusú cukorbetegségben szenvedett – derül ki a Weiquanwang kínai blog február 22-i bejegyzéséből.

Az áldozatok és családtagjaik legutóbb tavaly februárban szólították fel a kínai kormányt, hogy indítson nyomozást és vállalja a felelősséget. Nyílt levélben felszólították az Országos Egészségügyi Bizottságot is, hogy vizsgálja ki az oltás után fellépő súlyos egészségügyi eseteket, és kérjen független, tudományos szakértői csoportot a kivizsgálásra, valamint fizesse meg a betegek, rokkantak eddigi költségeit.

A közegészségügyi szakértő, aki a megtorlástól tartva nem akarta magát megnevezni, úgy véli, hogy a kínai közegészségügyi incidensek rendszerszintű problémákra mutatnak rá. „Kína közegészségügyi történetében egymás után bukkantak fel hasonló esetek. Ebben az országban nem a technikai gondok a legfélelmetesebbek” – állította a szakértő.

„A kínai kormányt és az oltóanyaggyártó cégeket különböző érdekek kötik össze. Soha nem voltak átlátható adatok és hiteles információk.

A rendszer homályos, így az emberek nemcsak egy vállalattal néznek szembe, hanem az egész kormányzattal” – tette hozzá.

A szakértő felszólította az egészségügyi minisztériumot, hogy a gyógyszergyártó cég koordinátoraként költsön pénzt arra, hogy létrehozzanak egy alapot, amely a károsultak azonnali ellátását és hosszú távú támogatását biztosítaná. „De ebben nincs nagy reményem” – jegyezte meg.

A kínai „oltóanyag-kezelési törvény” értelmében az állam kompenzálja azokat, akiknél kóros reakciók lépek fel az oltás következményeként. A kormány azonban hivatalos szakértőkkel vizsgáltatja ki az eseteket, és számos estben cáfolják az áldozatok állításait. A Kínai Tudományos Akadémia munkatársa, Wang Fusheng felelőtlennek nevezte az áldozatokat és a jogvédők állításait, megismételve, hogy a kutatások kimutatták, a vakcina nem okoz leukémiát és cukorbetegséget.