Hszi Csin-ping kínai elnök magas rangú tisztviselőt küldött Phenjanba, hogy megerősítse a hazája és Észak-Korea közti kapcsolatokat, miközben Peking és Washington is aggódva figyeli, ahogy Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin között virágzó szövetség alakul ki.

Kína és Észak-Korea öt éve nem tartott ilyen magas rangú diplomáciai találkozót / Fotó: AFP

A Financial Times értesülése szerint csütörtökön Zhao Leji, a Kínai Kommunista Párt egyik vezető tagja Észak-Koreába utazott – a két ország közti szövetség 75. évfordulójának alkalmával –, hogy egy háromnapos látogatás során megerősítse a Phenjan és Peking közti kapcsolatokat.

A Kim–Putyin barátság ugyan nem jelent közvetlen fenyegetést Kínára nézve, azonban nyugtalanító, hogy a vezetés elveszítheti befolyását egyik legközelebbi szövetségese és egyben egy atomhatalom felett

– nyilatkozta Yun Sun, a washingtoni Stimson Center Kína-programjának igazgatója a CNN-nek, aki szerint az orosz–észak-koreai katonai együttműködés tovább növelheti a feszültségeket a régióban, amit Peking mindenképpen el szeretne kerülni.

Leji látogatása a legmagasabb szintű találkozó lenne a két ország között öt éve, mivel Kim legutóbb 2019-ben utazott Phenjanba; ezzel szemben Putyin a tavaly szeptemberi után idén egy újabb találkozót tervez közte és az észak-koreai vezető között.

Hidegháborús viszonyoktól tart Kína

Évtizedek óta ez az első alkalom, hogy Phenjan szorosabbra fűzi a kapcsolatot Moszkvával, mint Pekinggel: az ukrajnai háború miatt fegyver- és lőszerhiánnyal küszködő Oroszország ugyanis meglepő módon Észak-Koreához fordult támogatásért.

Ezért cserébe Moszkva politikai és pénzügyi támogatás mellett jelentős olajszállítmányokat is biztosít, amelyekért hónapok óta járnak észak-koreai hajók távol-keleti orosz kikötőkbe. Az évtizedek óta nyugati szankciók által sújtott Phenjan számára ez az új szövetség nem is lehetne jövedelmezőbb.

Szakértők szerint azonban a Kim és Putyin közötti kapcsolatok erősödése abban is szerepet játszik, hogy a 40 éves észak-koreai diktátor nyomást gyakoroljon Kínára, és egymás ellen játssza Pekinget és Moszkvát, amelyek most a kegyeiért versenyeznek.

A hidegháború idején Phenjant két kommunista nagyhatalom szponzorálta, ám ez a Szovjetunió összeomlásával véget ért. Észak-Korea érdeke, hogy visszatérjen ez a helyzet, no meg a vele járó anyagi és diplomáciai támogatások

– írta Park Byung Kwang, a dél-koreai állam által fenntartott Nemzetbiztonsági Stratégiai Intézet Nemzetközi Együttműködési Központjának igazgatója, és hozzátette, hogy „Kína nem fogja hagyni, hogy elveszítse páratlan befolyását szomszédja felett”.

Kína látszólag irigykedik Kim és Putyin közeli barátságára / Fotó: AFP

A kínai állami média szerint Zhao, miután találkozott kollégájával, Csö Rjong Hae-vel, kijelentette, hogy Kína készen áll a stratégiai koordináció megerősítésére, valamint a magas szintű diplomáciai tárgyalások fokozására Észak-Koreával.

Peking és Moszkva nem fog összeveszni Észak-Koreán

A két nagyhatalom kapcsolata a diplomáciai versengés ellenére szintén megerősödött az elmúlt években: Wang Yi kínai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov keddi pekingi találkozóján mindketten kijelentették, hogy országaik szövetsége erősebb, mint valaha, és készek fellépni a „nyugati hegemónia” ellen.

Az oroszoknak küldött fegyverszállítmányok egy kellemetlen problémát is megoldanak: Moszkva nem Pekingtől kér fegyvereket a háborújához, így az ország továbbra is fenntarthatja „független” szerepét a kontinensen.

A Nyugat mellett azonban Kína is attól tart, hogy az orosz támogatás felbátoríthatja Észak-Koreát, amely fokozná a nukleáris fegyverteszteket, és 2017 óta először egy újabb atomkísérletet is végrehajtanának – ez pedig jelentősen megnövelné a geopolitikai feszültségeket a térségben, és a Peking számára létfontosságú kereskedelemre és külföldi befektetésekre is hatással lenne.