Az izraeli háború 236. napja – nem állítja le az izraeli fegyverszállításokat Amerika a Rafah elleni támadás ellenére sem

Hogyan ne kössünk adásvételi szerződést? I.

A magyar földforgalmi szabályozás Európában az egyik legszigorúbb, és még a jogban járatos kollégákkal is előfordul, hogy a szerződést a kormányhivatal elutasítja. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára ilyen buktató hibákat mutat be, kitérve a legfrissebb jogszabályi változásokra is.