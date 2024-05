Izrael állítja, nem támadt civilekre, a kialakult tűz baleset volt

Az izraeli hadsereg (IDF) azt gyanítja, hogy lőszer vagy más gyúlékony anyag másodlagos robbanást és tüzet idézett elő Rafah lakóépületeiben. A katonai közlés szerint az IDF-nek nem volt előzetes tudomása lőszerraktárról vagy más gyúlékony anyagokról, amikor csapást mértek két rejtőzködő terroristára.

Izrael nem támadt civilekre, a kialakult tűz baleset volt / Fotó: AFP

A hadsereg azt állítja, hogy nyomon követték a Hamász parancsnokait, Jaszin Rabiát és Khaled Najjart, mielőtt csapást mértek vasárnap este, a nyugat-rafahi Tel Sultan negyedben. Az IDF értesülései szerint a területet a Hamász tevékenységére használták, a két parancsnok halálának helyétől mindössze néhány tíz méterre egy rakétavető is volt – írja a The Times of Israel.

A hadsereg szerint a csapást nem a kijelölt humanitárius zónában hajtották végre, hanem több mint egy kilométerrel odébb.

Az IDF szerint egyáltalán nem állt szándékukban civilekre támadni, még megelőző lépéseket is tettek annak biztosítására, hogy nők vagy gyermekek ne tartózkodjanak a Hamász épületében. Annak ellenére, hogy az izraeli vadászgépek kis hatótávú robbanófejekkel operáltak, mégis tűz alakult ki, amely tovább terjedt a lakóházakra.

A Hamász által irányított gázai egészségügyi hatóság szerint 45 ember halt meg, és több tízen megsérültek.

Több izraeli harckocsi elérte Rafah városközpontját: szemtanúk tankokat észleltek az al-Avda mecset, Rafah központi nevezetessége közelében.

Három hete kezdődött egy szárazföldi hadművelet a dél-gázai városban, amelyet külföldről is intenzíven vizsgálnak.