Drakula visszatért, és összefogott a román jobboldallal

Bár pár éve, a koronavírus-járvány idején még egy apró politikai mozgalom voltak, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) mára az ország legnagyobb ellenzéki pártjává vált, amely várhatóan az EP-választásokon is kiválóan fog szerepelni. S bár sikerüket sokan az előző kormányok kudarcainak és a szavazók frusztrációjának tulajdonítják, kétségtelen, hogy Karóbahúzó Vlad, más néven Drakula feltámasztása sokat segített a jobboldal előretörésében.

Drakula az egyre népszerűbb román jobboldal kabalafigurájává vált, a havasalföldi fejdelem pedig szinte minden pártrendezvényen megjelenik / Fotó: AFP

Donald Trump volt amerikai elnök és jelenlegi republikánus jelölt neve az elmúlt évtizedben a jobboldal szimbólumává vált – ez Romániában sincs másképp, ahol az AUR rendezvényeiről nem maradhat le az ő hatalmas portréja. A román nacionalisták számára azonban a nyugati politikus csak mellékszereplő a kampányukban, a főhősüket pedig inkább saját történelmükből emelték ki: III. Vlad havasalföldi fejedelmet.

Újra naggyá akarjuk tenni Romániát! Meg kell védenünk a hazánkat, meg kell védenünk a népünket, és saját történelmünkből kell ihletet merítenünk. Védekeznünk kell az invázió ellen, mint ahogy azt Vlad Tepes tette!

– mondta George Simion, az AUR elnöke a Kárpátok lábánál fekvő Mátéfalván, egy első világháborús emlékműnél tartott nagygyűlésen. Háta mögött a kivetítőn a havasalföldi fejedelem képe mellett egy Karóbahúzó Vladnak öltözött színész állt, levegőbe emelt karddal.

Míg Nyugaton Bram Stoker regénye és annak számtalan filmadaptációjának köszönhetően Drakula rettegett vámpírkirályként vált híressé, a karaktert inspiráló Vlad Tepes – ragadványneve, a „Dracul” valójában a Sárkány Lovagrendre utal – létező történelmi személy, aki mára Románia egyik legnagyobb nemzeti hősévé vált.

A 15. századi uralkodó évtizedeken keresztül harcolt sikeresen az Oszmán Birodalom ellen, ám elsősorban kegyetlenségéről volt híres, mivel állítólag több ezer lázadó nemest, ellenséges katonát és muszlim parasztot húzott karóba elrettentésként. A törökök ellen akkora hévvel harcolt, hogy Mátyás király 1462-ben börtönbe záratta Visegrádon, mielőtt szövetségese a Magyar Királyságot is belerángatja háborújába.

Nem meglepő, hogy a bevándorlás- és iszlámellenes AUR számára miért lett ő központi kampányfigura – igaz, a párt többször is közölte, hogy senkit nem terveznek karóba húzni.

Az AUR pár év alatt Románia legnagyobb ellenzéki pártjává vált / Fotó: AFP

Kesztyűs kezű Drakula

Bár kabalájuknak a hírhedt fejedelmet választották, valójában a párt az utóbbi években jelentősen mérsékelte a politikai álláspontjait: már nem ellenzik a holokausztoktatást az iskolákban, az Ukrajna-ellenesség is a háttérbe szorult, az EU-ból való kiválás pedig lekerült a napirendről.

A migrációval szembeni fellépés azonban továbbra is a radikálisok első számú célja, a bevándorlás teljes leállítását és a kitelepítéseket pedig belföldön és az Európai Parlamentben is támogatni fogják.

Az Unió nem kezeli megfelelően a migránsválságot, és ennek meg is lett az eredménye: nő a bűnözés, járványként terjed az erőszak, Nyugaton pedig folyamatosan bombatámadásoktól kell tartani. Mi nem fogunk félelemben élni, és nem kérünk az Iszlámból

– nyilatkozta Simion a Financial Timesnak.

Politikai ellenfelei a pártot az alakulása óta oroszbarátnak nevezik, ám Simion elutasítja a vádakat. Bár az orosz–ukrán háború kitörése után keményen támadták Kijevet, azóta az AUR mindössze a nyugati fegyverszállítmányokat és a pénzügyi támogatásokat ellenzi, az országot fojtogató korrupcióra és a román kisebbség elnyomására hivatkozva. A párt vezetője pedig a Twitteren többször is Hitlernek nevezte Vlagyimir Putyin elnököt.

Emellett pedig a Moszkva elleni szankciókat is támogatják. Sőt, tavaly még az egyik vezető tagjukat, Diana Sosoaca szenátort is kizárták a pártból, a politikus oroszpártiságra hivatkozva, aki azóta saját mozgalmat is indított, SOS Románia néven.

Ha megválasztanák őket, az AUR

fellépne migráció és a korrupció ellen;

üzlet- és lakosságbarátabb adórendszert dolgoznának ki;

leállítanák a katonai terjeszkedését is az ország határain belül;

hosszú távon pedig Moldova visszacsatolását szeretnék elérni, amely a Szovjetunió előtt az ország részét képezte.

Az AUR, hasonlóan sok jobboldali párthoz, az uralkodó, centrista nagykoalíciók által létrehozott űrt tölti be, a hagyományos politikát unó szavazók számára pedig a nacionalisták szükséges vérfrissítésnek tűnhetnek

– mondta Costin Ciobanu, a dániai Aarhusi Egyetem kutatója, hozzátéve, hogy a radikálisok előretörése Európa-szerte még nem jelent politikai irányváltást a blokk számára.