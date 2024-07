Nem szeretnének hazamenni a Csehországban élő ukrán menekültek

Németországban vannak nagyon szélsőséges hangok is: a német jobbközép pártok egyre keményebb álláspontot foglalnak el az ukrán menekültekkel szemben. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) már azt követeli, hogy küldjék őket haza, ha nem találnak munkát Németországban. „Több mint két évvel a háború kirobbanása után most már érvényesülnie kellene az elvnek: vállaljanak munkát Németországban, vagy térjenek vissza Nyugat-Ukrajna biztonságos területeire” – nyilatkozta a hétvégén Alexander Dobrindt, a CSU parlamenti frakcióvezetője a Bild am Sonntagnak.