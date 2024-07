Von der Leyen következő ciklusa: félelem és reszketés Brüsszelben

A radikális jobboldal a múlt hónapi választásokon felkavarta a politikai állóvizet. A megtört főáramú pártvezetők, a régi elit azonban rendezte sorait, és újra kinevezte a meggyengült Ursula von der Leyent az Európai Unió legbefolyásosabb pozíciójába.

Von der Leyen – sokat fog fájni a feje a következő öt évben / Fotó: AFP

Azt a 65 éves volt – és megbukott – német védelmi minisztert, aki az EU-t a világjárványok és háborúk viharos időszakában minden ígérete ellenére csak gyengébbé tette, újabb ötéves megbízatással jutalmazták. Mindez Von der Leyen számára egy hosszú és fáradságos kampány végét jelenti. Első ciklusa 2019-ben kezdődött, akkor az ismeretlenségből halászták elő. Egy dologhoz viszont nagyon ért – a hatalom megtartásához. Az európai hagyományos elittel szemben álló radikális jobboldal egyre jobban erősödik az öreg kontinensen és az Atlanti-óceánon túl is. Von der Leyen így mindenre számíthat, csak mézeshetekre nem.

Mostani megbízatása 2029-ben jár le. A jelenlegi felállás szerint akkor már Donald Trump lesz ismét az Egyesült Államok elnöke, továbbá Marine Le Pen vezetheti Franciaországot, s a radikális jobboldal számos más uniós tagországban is átveheti a hatalmat.

Rendkívül nehéz öt év lesz ez számára

– kommentálta a helyzetet a Politico című lapnak egy magas rangú uniós tisztviselő.

A vicc az egészben az, hogy az európai politikában sokan vannak olyanok is, akik most őt támogatták, ám egyáltalán nem bíznak benne. Kritikusai rámutatnak diktatórikus, titkolózó és távolságtartó vezetői stílusára. Általában csak néhány megbízható tanácsadóval konzultál – akik általában németek –, és gyakran előfordul, hogy a bizottság brüsszeli főhadiszállásának 13. emeletén elhelyezkedő irodájában alszik.

Felróják neki, hogy amikor nagy nyomás alatt van, hajlamos a legkomolyabb ügyeket is a saját kezébe venni – ez többször is komoly bajba sodorta, sodorhatja. A világjárvány tetőpontján például személyesen tárgyalt a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával egy hatalmas oltóanyag-szerződésről, méghozzá mobiltelefonján küldött szöveges üzeneteken. El is ítélte ezért az EU bírósága, hiszen megsértette az EU átláthatósági szabályait.