Izrael nem direkt bombázott segélymunkásokat, de súlyos hibákat követett el

Izrael még április elején súlyos légi csapásokat mért a World Central Kitchen gázai épületére, a szervezet pedig azonnal fel is hagyott a helyi tevékenységgel. Azóta már az IDF is többször hangsúlyozta, hogy nem a segélymunkások voltak a célpontok. Most Ausztrália kormányának független vizsgálata is ugyanerre a megállapításra jutott.