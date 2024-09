A Putyin ellen tüntetőket tartóztatta le Mongólia, nem Putyint

Ünnepélyesen üdvözölték Ulánbátorban a Mongóliába látogató Vlagyimir Putyin orosz elnököt, ahelyett, hogy letartóztatták volna a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) parancsa alapján mint háborús bűnöst.

Egy figyelemreméltó látogatás: Putyin elnököt letartóztatás helyett Uhnágín Hürelszüh elnök és díszsorfal üdvözölte / Fotó: AFP

A rendőrség ehelyett hat olyan embert tartóztatott le, akik ukrán zászlókkal a fogadóceremóniát igyekeztek megzavarni – jelentette az Ikon, a helyi hírportál. Ennek még jogi következményei lesznek Ulánbátor számára – füstölög a CNBC beszámolója. Az ICC tavaly azért rendelte el az orosz elnök letartóztatását, mert a jelentések szerint az oroszok gyerekeket vittek el Ukrajna megszállt területeiről.

Vlagyimir Putyin a mongol főváros egyik terén rázott kezet Uhnágín Hürelszühhel, majd a két elnök tárgyalni vonult, folytatva a két ország közti hagyományos egyeztetéseket. A Nyugat és Oroszország közti konfliktus globális megosztó hatásait kiválóan példázzák az események: „a feltörekvő világ” országainak és hatalmainak túlnyomó része nem sietett ebben az összecsapásban a Nyugat oldalára.

Putyin első látogatása egy ICC-tagországba, mióta letartóztatnák

A mongolok – fenntartva a rendszeres párbeszédet, amelyet például Budapest számára az európai politikusok hangos kórusa megtiltana – még a hágai székhelyű ICC döntésével is világosan szembehelyezkedtek, holott Mongólia is tagja az ICC-nek.

A Nyugat számára ez azért is különösen fájdalmas, mert Putyin számára kellemes nemzetközi precedenst teremt:

ez az első látogatása egy ICC-tagországba, mióta kiadták ellene a letartóztatási parancsot – és semmi bántódása nem történik.

Az orosz elnöknek korábban óvatosan kellett kezelnie a kérdést. Tavaly a vezető feltörekvő gazdaságokat összefogó BRICS dél-afrikai csúcstalálkozóját kellett kihagynia, mert a házigazda világossá tette: eleget kellene tennie az ICC elfogatóparancsának.

A Bloomberg két, a mostani látogatás előkészületeibe belelátó forrást idéz, akik szerint az ulánbátori vizitet ebből a szempontból gondosan készítették elő, garanciákat biztosítva, hogy nem történik malőr.

Fotó: Byambasuren Byamba-Ochir

Ukrajna és az ICC is nyomást gyakorolt

A nyomásgyakorlásról a mongolokra az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna és az ICC is gondoskodott. Az ukrán külügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint

Mongóliának érvényt kell szereznie a nemzetközi letartóztatási parancsnak, és kiadnia Putyint a hágai ICC-nek.

Korábban, pénteken a bíróság egy szóvivője, Fadi el-Abdallah is felhívta rá a figyelmet, hogy az ICC tagjainak be kell tartaniuk a bíróság döntéseit, beleértve a letartóztatási parancsokat is, ha pedig nem működnek együtt, akkor egy bíró az ICC ellenőrző testületéhez fordul, amely „megteszi a szükségesnek tartott intézkedéseket”.