Exporttal hizlalná fel dróniparát Ukrajna

Akár a drónokra vonatkozó háborús exporttilalmat is feloldhatja Ukrajna annak érdekében, hogy a szektor cégei megfelelő éretűre tudjanak duzzadni. Jelenleg ugyanis a háború elején bevezetett, fegyverekre vonatkozó exporttilalom eredményeként az iparág egyetlen megrendelője az ukrán állam, ám az nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy a teljes termelést felvásárolja.

A drónok kulcsszerepet játszanak a háborúban/Fotó: AFP

Óriási üzletet jelentene a drónok exportja

A dróngyártó cégek a Financial Times beszámolója szerint ezért s kacsingatnak a külpiacok felé, a drónexport ugyanis akár évi 20 milliárd dollárt is hozhat Ukrajna számára, miközben az idei ukrán költségvetés mindössze 6 milliárd dollárt tartalmaz fegyvervásárlásra, ráadásul drónokra ennek az összegnek is csak a harmada jut.

A múlt héten Kijevben hadiipari fórumot is rendezett a kormány, külföldi befektetők kegyeit keresve.

Ám hiába bizonyítottak a harctéren, sőt sokszor attól több száz kilométeres mélységben az ukrán drónok, ha az egyetlen vevőként jelen lévő ukrán állam nem rendelkezik elegendő forrással a drónok megvásárlásához.

Az ukrán dróniparnak szüksége van a külföldi vevőkreis, bármennyire is kellenek a drónok a fronton/Fotó: AFP

Mindez ahhoz is vezet, hogy az oroszok sokszor drónok terén is óriási, szakértők szerint 5-10-szeres fölénybe kerülnek a csatatéren. Az egyik legnagyobb gyártó, az Ukrspecsystems vezetője, Dmitro Haszapov szerint is kolosszális drónhiánnyal küzd Ukrajna.

Az exporttilalom áthidalása érdekében a cég és több versenytársa is lengyelországi gyártásba kezdett, ami azonban adóbevételek elvesztését és az agyelszívás felgyorsulását jelentheti az ukrán állam számára.

Az ukrán állam önmagában képtelen a termelés felvásárlására

Az ukrán állam limitált erőforrásai miatt a dróngyártók nem rendelkeznek azzal a hosszú távú stabilitással sem, ami a drága alkatrészek és fejlesztések kipróbálásához szükségesek. A Roboneers nevű, szárazföldi és légi drónokat gyártó cég szerint is hatalmas problémát jelent a megrendelések korlátozott volta, mely a kutatás-fejlesztést is hátráltatja a szektorban.

A két és fél éve tartó háborúban az ukrán drónipar hatalmas fejlődésen ment keresztül,

így képes szárazföldi, tengeri és légi drónokat is gyártani, akár nagy hatótávolságú és GPS nélkül is tájékozódni képes modelleket is, ahogy olyanokat is, melyek képesek rajban repülni. A MyDefence nevű dán drónellenes technológiákkal foglalkozó cég azért nyitott ukrán leányvállalatot, hogy képes legyen az orosz fejlesztések előtt maradni. A felhasznált frekvenciák változtatása azok megzavarását is megnehezíti.