Elnökválasztás a fogadóirodákban: a magyarok Trumpra teszik a pénzüket

Botrányokban, fordulatokban gazdag és meglehetősen kiélezett az amerikai elnökválasztás, ez pedig a fogadási piacokat is lázban tartja – a magyar szerencsejátékosok például a Vegas.hu szerdai közleménye alapján Donald Trump republikánus jelölt győzelmére számítanak, azonban Kamala Harris sincs sokkal lemaradva.

A magyar fogadóirodákban mindenki Donald Trump választási győzelmére teszi a pénzét / Fotó: AFP

Trump hétfőn a Madison Square Gardenben tartott záró nagygyűlést, ahol népszerű támogatói is felsorakoztak mellette, köztük Elon Musk, Tucker Carlson, a zenész Kid Rock, valamint a UFC elnöke, Dana White is. Az eseményen Trump családja is jelentős szerepet kapott: ott voltak fiai, Donald Jr. és Eric, illetve menye, Lara Trump.

A rendezvény hatására Trump támogatottsága nemcsak a szavazók között, hanem a fogadóirodákban is megugrott, ahogy a média és hírességek megjelenése egy utolsó ágyúlövést adott az eddig is dinamikus kampánynak.

Kire fogadnak a magyarok?

A Vegas.hu oldalán leadott fogadások Trump győzelmét jósolják, jelenleg 1,49-es nyereményszorzóval. Ehhez képest a demokrata-jelölt Kamala Harris 2,45-ös szorzón áll. Honfitársaink jelentős része a republikánusokra teszi a pénzét, akik a fogadás megnyitása óta messze a legnépszerűbb lóvá váltak a versenyben.

Tulik Ágnes, a vállalat marketingigazgatója szerint az amerikai elnökválasztás eredménye még a november 5-i dátumtól karnyújtásnyira is kiszámíthatatlan, ez az izgalom pedig a fogadóirodákban látszik a legjobban.

Fordulatok és botrányok mozgatják a nyereményszorzókat, az emberek pedig nemcsak a közvélemény-kutatásokat, hanem a kampányrendezvényeket és az amerikai közhangulatot is nagy figyelemmel követik

– magyarázta Tulik, aki szerint az utóbbi hónapokban óriási kilengéseket lehetett látni egy-egy közéleti esemény hatására.

A legnagyobb ilyen fordulópont a Trump elleni merényletkísérlet volt, amelyet nemcsak szimpátiaszavazatok követtek, hanem tömeges fogadások is, akik a tragédiában a győzelem kőbe vésését látták.

Fiúk a lányok ellen: a nemek harcáról szól az amerikai elnökválasztás A férfi és a női szavazók közötti megosztottság már a faji és a gazdasági vonalakat is átvágta. Az amerikai elnökválasztást pedig az fogja megnyerni, aki a lehető legtöbb embert tudja átcsábítani az ellenkező nemből.

Trumpot nem kedvelik a magyar nők

A Vegas.hu-nál a női fogadók inkább Kamala Harris győzelmét várják, míg a férfiak jelentős része Trumpra szavaz. Ez a törés a lakhelyeknél is látszik:

a republikánusok vidéken tarolnak,

míg Budapest és néhány nagyváros demokrata-győzelemre számít.

Kevesebb mint egy héttel az elnökválasztás előtt már a nagytétes fogadások is megjelentek:

valaki már 300 ezer forinttal fogadott Trump győzelmére.

Az izgalmakban és botrányokban gazdag kampányciklus sokkal több ember vonzott, mint eddig bármely korábbi elnökválasztás, melyet egyrészt az online fogadóirodák elterjedésének, másrészt a kampány nemzetközi médiában kapott óriási szerepének tulajdonítanak.