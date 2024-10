Űrverseny küszöbén állunk – elstartolt az idei Infotér Konferencia

Rodrigo Da Costa, az EUSPA (EU Agency for the Space Programme) ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy az űr fontos szerepet játszik az uniós polgárok mindennapi életében és biztonságában. Rengeteg szolgáltatáshoz szükséges űradat, így a kritikus infrastruktúrák is folyamatos megfigyelést igényelnek.

A HUNOR itthon tartja a fiatal tehetségeket

A rendezvényen felszólalt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos is, aki a HUNOR program űrhajósjelöltjeinek képzési folyamatáról beszélt. Megemlítette, hogy „mára több mint száz szakember csatlakozott a kivételes folyamathoz. Van már például űrorvosunk, ilyen szakember Magyarországon korábban nem volt. A tudományos és technológiai eredményekkel a gazdasági potenciálunk és piaci kapacitásaink is nőttek. Az eredményekre egész Magyarország büszke lehet.”

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos / Fotó: Space&Defense

Cserényi Gyula tartalék kutatóűrhajós és Kapu Tibor kutatóűrhajós jelenleg Houstonban tartózkodik, innen jelentkeznek majd be az Infotér Konferencia kedd esti kerekasztal-beszélgetésére, amelyen Farkas Bertalan, az eddigi egyetlen magyar űrhajós személyesen részt vesz. Ferencz Orsolya szerint az űrprogram egyik legfontosabb hozadéka, hogy felkeltette a magyar fiatalok érdeklődését a szektor iránt, és itthon tartja a tehetségeket.