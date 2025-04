Figyelmeztetett a miniszter: Ukrajna uniós csatlakozása óriási veszélyt jelentene a mezőgazdaságra

Ukrajna uniós csatlakozása óriási veszélyt jelentene, és nemcsak a magyar mezőgazdaságra és fogyasztókra, hanem egész Európára. Ukrajna 41 millió hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik. Az EU mezőgazdasági területe összesen 157 millió hektár. Csatlakozása esetén az uniós agrártámogatásokból Ukrajna lenne a legnagyobb kedvezményezett – figyelmeztetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

Ukrajna uniós csatlakozása óriási veszélyt jelentene a mezőgazdaságra / Fotó: Shutterstock

A miniszter rávilágított, hogy

Ukrajna csatlakozása esetén az európai búzatermés 15 százalékát, a kukoricatermés 49 százalékát és összességében a gabonatermelés 20 százalékát adná. Napraforgóból pedig már most is többet termel Ukrajna, mint az egész EU egybevéve.

2021-ben az ukrán gabonaexportnak még csak harmada irányult az EU-ba, míg 2023-ban már több mint a fele. Az EU-ba irányuló cukorexport is 230 százalékkal nőtt 2022–2023 között – fejtette ki a miniszter.

Hozzátette, hogy a baj már most látszik. Ukrajna még nem az EU tagja, de az olcsó, sokszor rosszabb minőségű agrártermékei már így is egyre nagyobb mennyiségben borulnak az EU-ra. Ráadásul Ukrajnában engedélyezett a génmanipulált vetőmag használata, és ezt a jogát Ukrajna európai uniós csatlakozása után is megtartaná. Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdákat, és kockázatos minőségű agrártermékekkel árasztaná el az uniós piacot – írta Bóka János.