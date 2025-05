Ő az új pápa: Robert Prevostot választották a katolikus egyház vezetőjévé, XIV. Leó néven

Habemus papam! Mindössze két nap alatt, négy szavazás után sikeresen lezárult a pápaválasztás, a katolikus egyház új vezetője pedig az amerikai Robert Prevost lett, aki XIV. Leó néven lesz Ferenc pápa utódja.

Fehér füst jelezte a sikeres pápaválasztást, a múlt hónapban 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódja pedig Robert Prevost lett, XIV. Leó néven / Fotó: AFP

Csütörtök délután végül fehér füst szállt fel a vatikáni Sixtus-kápolnából, jelezve a világnak, hogy a pápai konklávé új pápát választott a múlt hónapban elhunyt Ferenc pápa utódjának.

A római katolikus egyház új vezetője az amerikai Robert Prevost, XIV. Leó néven.

XIV. Leó az egyház 267. vezetője, s bár a programja még nem ismert, egy dolog már most is világos: a katolikus egyház, amely évszázadok óta állja a történelem viharait, birodalmak bukását, háborúkat és társadalmi átalakulásokat, továbbra is az emberiség lelki menedéke marad – útmutatóként a hit, a szeretet és a béke ösvényén.

Első pápai szavaiban XIV. Leó azt mondta a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek: „Béke legyen mindnyájatokkal.”

Ez a feltámadt Krisztus, a jó pásztor első üdvözlete, aki életét adta Istenért

– magyarázta köszöntése választását. „És szeretném, ha ez a békességköszöntés a mi szívünkbe és családjainkba is bekerülne.”

XIV. Leó láthatóan elérzékenyült, amikor az erkély alatti téren integetett a hódoló tömegnek.

Az új pápa a Szent Péter téren a tömeghez szólva tisztelgett a néhai Ferenc pápa előtt, arra buzdítva őket, hogy emlékezzenek meg elődje örökségéről.

Tartsuk fülünkben Ferenc pápa gyenge hangját, amely megáldja Rómát. A pápa, aki megáldotta Rómát, áldását adta az egész világnak azon a húsvéti reggelen. Engedjék meg, hogy ezt az áldást kövessem. Isten szeret minket. Isten mindenkit szeret. A gonosz nem fog győzedelmeskedni

– mondta olaszul, miközben a Vatikánban összegyűlt tömeghez szólt.

XIV. Leó pápa beszéde során megköszönte bíborostársainak, hogy őt választották a katolikus egyház vezetésére.

„Szeretnék köszönetet mondani minden bíboros testvéremnek is, akik engem választottak, hogy Péter utódja legyek, és veletek együtt járjak, mint egységes egyház. Mindig a békére és az igazságosságra törekedve. Törekedve arra, hogy olyan férfiakkal és nőkkel dolgozzunk együtt, akik Jézus Krisztushoz hűségesek, félelem nélkül hirdetik az evangéliumot, hogy misszionáriusok legyenek” – mondta.

A pápa úgy vázolta fel a katolikus egyházról alkotott elképzelését, hogy az „hidakat épít” és beszélgetést folytat.

„Közösen kell törekednünk arra, hogy missziós egyház legyünk. Olyan egyház, amely hidakat épít és párbeszédet folytat” – mondta a Szent Péter-bazilika erkélyén elmondott első beszédében.