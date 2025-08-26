Kitört Európa legnagyobb vulkánja: a légiközlekedés kiadta a legmagasabb riasztási szintet, nagy repülőteret zárhatnak le – videó

Európa legnagyobb tűzhányója, a a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.

Vulkánkitörés Európában - működésbe lépett az Etna / Fotó: AFP

A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki.

Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van.

A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.

Nemrég tört ki

Júniusban írtuk meg, hogy füstoszlop emelkedett Szicília fölé. Európa legmagasabb aktív vulkánja működésbe lépett.Kitört az Etna, Európa legmagasabb működő vulkánja, magyar idő szerint nem sokkal reggel 5 óra után lépett aktív kitörési fázisba. A toulouse-i VAAC (Vulkáni Hamu Tanácsadó Központ) rövid időre piros kód riasztást adott ki a légi közlekedésben részt vevők számára – írja a The Times-ra hivatkozva a Veol. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet tájékoztatása szerint, Stromboli típusú, robbanásos tevékenységet figyeltek meg a kráter környékén. A turisták, akik a hegynél tartózkodtak, pánikszerűen menekültek le a lejtőkön, a biztonság felé. A kitörés következtében a Piano Vetore körzetben vékony hamuréteg hullott. Az Etna utoljára májusban mutatott jelentősebb aktivitást.