Merz: elhúzódhat a háború

A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít – Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap.
Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat
– hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget. "Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén. De jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem" – tette hozzá.
Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, "de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán". Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. "Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció" - fűzte hozzá. Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. "Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában" - mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. "Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot" - húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal - tette hozzá.
Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.
A német kancellár egyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz-ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.