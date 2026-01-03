Szédületes hozamokat csinált, aki ide tette a pénzét 2025-ben - a kilátások az idén is nagyon erősek
Hamar helyrebillent a részvénypiac a Donald Trump amerikai elnök áprilisi vámvihara után, mely a pesti parkettet is letarolta. Azért a kispapírok piacán ezt követően sem volt hiány izgalmakban. Osztalékvárakozások, háborús spekulációk, béketervek és újjáépítési remények, felvásárlások és kormányzati programok mozgatták a kurzusokat.
Hadiipari reprezentáns lett a szunnyadó kispapírból
Szeptemberben ívelt fel az addig 1 500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, 4 ezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Mégis hamar visszakapaszkodott a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy
a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.
Egyrészt, az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális gyártóhellyé fejlesztheti. Ezért az árazásban még bőven lehet potenciál. Másfelől, amióta napvilágot látott, hogy a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód.
A részvény mostanában az európai védelmi szektorral mozog együtt. Szoros összefüggésben az ukrajnai háború lezárására vonatkozó spekulációkkal.
A háborús félelmek felemelik, a béketervek lenyomják a kurzust.
Fókuszban az ukrajnai újjáépítés: Épduferr, Masterplast, DM-Ker
Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelent. Addig azok a papírok, amelyeket az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajt, új életre kelnek a béketervek nyomán. Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában.
- Meglódult a DM-Ker,
- ralizott a Masterplast,
- megindult az Épduferr.
A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start Program rajtja.
Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés.
Míg a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített ki a háború sújtotta országban. A vállalat
több termékben piacvezető Ukrajnában,
és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. Ezért egy tartós fegyverszünet esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában. A Masterplast árfolyamát erősen támasztják az Ukrajna újjáépítésére vonatkozó uniós tervek.
Csipkerózsika nemcsak osztalékot kínál, menedéket is nyújt
Úgy tartja a parketthagyomány, hogy a Zwack alvó papír: a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik,
türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra.
Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom is ritkán jellemző ezen a piacon. Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek.
Újabban vannak fura dolgai a részvénynek, mely tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is meghaladta a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.
Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt.
Szeptemberben
a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,
mivel októbertől visszakerült az indexkosárba a részvény.
Egy ideje azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy
az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai is támaszthatták a kurzust.
Lassan a következő osztalékra vonatkozó várakozások adhatnak újabb lendületet a papírnak.