Szédületes hozamokat csinált, aki ide tette a pénzét 2025-ben - a kilátások az idén is nagyon erősek

Hamar helyrebillent a részvénypiac a Donald Trump amerikai elnök áprilisi vámvihara után, mely a pesti parkettet is letarolta. Azért a kispapírok piacán ezt követően sem volt hiány izgalmakban. Osztalékvárakozások, háborús spekulációk, béketervek és újjáépítési remények, felvásárlások és kormányzati programok mozgatták a kurzusokat.

Izgalmas a kispapírok piaca / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hadiipari reprezentáns lett a szunnyadó kispapírból

Szeptemberben ívelt fel az addig 1 500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, 4 ezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Mégis hamar visszakapaszkodott a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy

a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Egyrészt, az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális gyártóhellyé fejlesztheti. Ezért az árazásban még bőven lehet potenciál. Másfelől, amióta napvilágot látott, hogy a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód.

A részvény mostanában az európai védelmi szektorral mozog együtt. Szoros összefüggésben az ukrajnai háború lezárására vonatkozó spekulációkkal.