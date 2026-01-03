Mi történik Ukrajnában? Sorra hullanak a vezetők fejei, Zelenszkij váratlanul kirúgta a védelmi minisztert – teljes átalakításról döntött

Az ukrán elnök Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest kérte fel a védelmi tárca vezetésére. Az oroszok elleni háborút vívó Ukrajna egyik legfontosabb pozíciójáról van szó.

Ukrajna: valami különös dolog történik, Zelenszkij nagy változásokról döntött / Fotó: AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte.

Ukrajna: valami különös dolog történik, sorra hullanak a vezetők fejei

De az ukrán elnök alapvető átalakítást is bejelentett.

Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem.

Lényegében ezzel indokolta, hogy Mihajlo Fedorovot javasolta Ukrajna védelmi miniszteri posztjára. Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos” területet vezessen az államigazgatásban.

Csakhogy nem ez volt az egyetlen fejcsere az ukrán állam legmagasabb szintjén. Zelenszkij pénteken egy sor másik személycserét is nyilvánosságra hozott az államvezetés terén.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés eddigi főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére. Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át. Az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Dejneko utódját még nem nevezték meg.

