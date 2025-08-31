Deviza
Panyi Miklós
Otthon Start Program

Panyi Miklós: "Pár óra, és startolunk"

Pár óra, és indul az Otthon Start program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét.
VG
2025.08.31, 09:58
Frissítve: 2025.08.31, 10:06

Pár óra, és indul az Otthon Start program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek – írta vasárnap megjelent Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

LUS_620A1924
Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja az Otthon Start az államtitkár szerint / Fotó: Kallus György

Az államtitkár emlékeztetett:

  • Az Otthon Start program akár 25 évre felvehető,  fix, 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. 
  • Az alacsony, fix 3 százalékos kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!
  • Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak.
  • A 10 százalékos önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek.

A lehetőségek és a kedvezmények azonban – írta – még ennél is szélesebbek. A fix 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi CSOK-kal és a CSOK Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak: így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió forintos tőketartozás-leírást, illetékmentességet, valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén fix 3 százalékon felvehető hitelkeretet.

Az államtitkár szerint az Otthon Start program a 25 éves, fix 3 százalékos kamattal, a 10 százalékos önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. 

Ezzel – emelte ki az államtitkár – minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

  • „Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot.”
  • „Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk.”
  • „Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a fix 3 százalékos hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét” – áll a bejegyzésben.

