Panyi Miklós: "Pár óra, és startolunk"

Pár óra, és indul az Otthon Start program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek – írta vasárnap megjelent Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
Az államtitkár emlékeztetett:
A lehetőségek és a kedvezmények azonban – írta – még ennél is szélesebbek. A fix 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi CSOK-kal és a CSOK Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak: így például a megszületett gyermek után jelentős, akár 10 millió forintos tőketartozás-leírást, illetékmentességet, valamint akár 50 millió forintos, 25 éves futamidőre szintén fix 3 százalékon felvehető hitelkeretet.
Az államtitkár szerint az Otthon Start program a 25 éves, fix 3 százalékos kamattal, a 10 százalékos önerővel és a további családtámogatási lehetőségekkel Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja.
Ezzel – emelte ki az államtitkár – minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.