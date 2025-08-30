Újabb EU-tagország esett neki Magyarországnak a Barátság vezeték botránya miatt: Szijjártó Péter azonnal leállította – "Szégyenteljes"

A héten ismét feszültségbe torkollott Szijjártó Péter külügyminiszter nemzetközi kommunikációja, ezúttal Litvániával. Kestutis Budrys litván külügyminiszter az X-en méltatta az ukrán drónparancsnokot, Robert Brovdit, akit Magyarország a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt tiltott ki. Budrys „szégyenteljesnek” nevezte a magyar döntést, és kijelentette: Litvánia kapui mindig nyitva állnak Brovdi előtt.

Szijjártó Péter keményen reagált a Barátság vezeték elleni ukrán támadás ügyében, míg a litván külügyminiszter nyíltan támogatta a drónparancsnokot / Fotó: KKM

Szijjártó erre azonnal visszavágott:

Szégyenteljes, hogy valaki olyan cselekedetet dédelget, amely egy EU-tagállam energiabiztonságát veszélyezteti.

A magyar kormány ugyanis úgy látja, a vezeték elleni támadás közvetlenül érintette az ország ellátásbiztonságát, és ennek súlyát nem lehet félvállról venni.

Szijjártó Péter: nem tűrjük el a magyar energiabiztonság elleni terror

A vita hátterében ott húzódik a Barátság-kőolajvezeték ügyének folytatása is: a kormány a támadás után rendkívüli válaszlépéseket hozott, Ukrajnával szemben súlyos döntéseket foganatosítva. Ez nemcsak diplomáciai üzenet volt Kijevnek, hanem figyelmeztetés is az EU-partnerek felé, hogy Magyarország az energiabiztonságot stratégiai kérdésként kezeli.

Budrys mindeközben azzal vágott vissza, hogy Litvánia már elérte a teljes energiafüggetlenséget Oroszországtól, és szerinte Magyarország is megtehetné ugyanezt, ha lenne hozzá politikai akarat. Ez azonban inkább szimbolikus fricskának tűnt, hiszen a litván modell egy kis, balti állam esetében működhet, de a magyar gazdaság és infrastruktúra teljesen más adottságokkal bír. Arról nem is beszélve, hogy

Litvánia az általa fogyasztott olaj mintegy 87 százalékát importálja.

Litvánia 2021 és 2022 második fele között a háztartások villamosenergia-árainak megdöbbentő, 65 százalékos emelkedését tapasztalta.

Litvánia fő nyersolaj-beszállítói jelenleg Szaúd-Arábia, Norvégia és az Egyesült Államok.

Ez a csörte sokat elárul az EU belső megosztottságáról.

A kérdés, hogy az uniós viták mélyülése hosszú távon mennyire ássa alá az energia- és külpolitikai egységet. Ami biztos: a Barátság vezeték elleni támadás utóhatásai még hónapokig meghatározhatják a magyar diplomácia mozgásterét.