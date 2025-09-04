Agyvérzés kerülgeti az oktatókat, olyan hiányos a tanulók tudása – egyre több a bukás a jogosítvány megszerzésekor

A jogosítvány megszerzése ma már nem olyan nehéz dolog, legalább a támogatási rendszerek jelentős anyagi terhet vesznek le a jelentkezők válláról – írja a Sonline.

Egyre több a bukás a jogosítvány megszerzésekor / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Ez azonban még nem elég ahhoz, hogy valaki pikk-pakk jogosítványt szerezzen, ahhoz bizony sikeres KRESZ-, elsősegélynyújtó és természetesen gyakorlati vizsgát is kell tenni.

A KRESZ-vizsgákon azonban egyre nagyobb a bukási ráta, a tesztek kitöltése sok esetben hibás.

Sajnos egyre több a bukás az elméleti vizsgákon. Azzal, hogy online lehet tanulni, hatalmas baklövést követtek el a rendszer megalkotói. A jelenléti oktatás hiánya borzasztóan érződik. Nyilván egy teszt kitöltése során látjuk, ha nem jó választ adunk, de hogy az miért nem jó, vagy hogy megértsük, a helyes válasz miért úgy van, az már senkit nem érdekel. A mi autósiskolánknál nagyjából hasonlóan alakul a diákjelentkezések száma, évente 100 -150 tanuló jelentkezik

– mondta el Dömötör Géza, a barcsi Dömötör Autósiskola vezetője.

Manipulálható a rendszer

„A programot a diákok valahogyan úgy tudják állítani, hogy a következő alkalommal, amikor felteszik neki a kérdést, a beállított válasz legyen a helyes. Ezzel a manipulált tudással kerülnek oda a gyakorlati oktatóhoz, akit az agyvérzés kerülget, mert erősen hiányos az alaptudása a tanulónak” – tette hozzá a szakember. „Hiányoznak azok a régi elméleti órák, amik annak idején teret adtak annak, hogy a diák valóban megértse, mi zajlik egy forgalomban. Először a tanároknak kellene elmagyarázni a KRESZ szabályait” – mesélte Dömötör Géza.

Persze van vizsgadrukk is

Természetesen azért vannak jól felkészült vizsgázók is, akiknek nem az elméleti tudásukkal van gond, egyszerűen csak elizgulják a dolgot.

A szerepléstől való félelem, az általános vizsgadrukk, ezek mind oda vezethetnek, hogy valaki elhasaljon a vizsgán.

Persze a pénzügyi nyomás is elég nagy lehet a vizsgázók vállán. Ha mindent összeadunk,

közel félmillió forintjába is kerülhet a jogosítvány megszerzése annak, aki éppen nem középiskolai diák, terhes nő vagy megváltozott egészségügyi állapotú.

„Így tehát a félelem, hogy újabb gyakorlati órákat kell venni, ismét ki kell fizetni a vizsgadíjat, tovább presszionálja a vizsgázót és bumm, már meg is van a bukta” – hangsúlyozta.

