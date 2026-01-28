Mérföldkő: 280 milliárd forintos céget alapítottak a vidéki magyar nagyvárosban, már keresik a munkaerőt – van olyan állás, amihez tudni kell kínaiul

Újabb fontos fejlemény történt a 280 milliárd forintos békéscsabai beruházással kapcsolatban. Bejegyezték a Vulcan Shield Hungary Kft.-t, amelynek székhelye Békéscsabán lesz – közölte Facebook-oldalán Takács Árpád, Békés vármegye főispánja.

Már toboroz Békéscsabán a szingapúri órisácég / Fotó: Lehoczky Péter / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szeptemberben jelentette be a szingapúri cég érkezését és azt, hogy nagyszabású ipari fejlesztés indul Békéscsabán, amely 2500 új munkahelyet teremt a következő években. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 280 milliárd forintot, amelynek keretében a Vulcan Shield Global (VSG) világszínvonalú gyártóüzemeket hoz létre.

„Terv szerint halad a Vulcan Shield beruházás” – emelte ki posztjában Takács Árpád, aki kedden egyeztetett Komjáti Lóránttal, a vállalat magyarországi képviselőjével – írta a Beol Békés vármegyei hírportál.

Komjáti Lóránt arról is beszámolt hogy „a Békés megyei munkaerő-toborzás már zajlik, a kiválasztás helyben, Békéscsabán történik. Az álláslehetőségek iránt érdeklődők önéletrajzát a cég az alábbi e-mail címen várja: [email protected]”.

Takács Árpád kiemelte, hogy a kínai nyelvismeret nem elvárás, legfeljebb az anyacéggel kapcsolattartó vezetői szerepkörnél merülhet fel ilyen követelmény. „Magyar munkaerő, magyar lehetőségek, Új Békéscsaba Terv!” – zárta Facebook-bejegyzését Takács Árpád.

Már toboroz az ázsiai óriáscég Békéscsabán, több ezer új munkahely létesülhet – csak magyarokat interjúztattak

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek – jelentette be január közepén a vállalat.

Az autóipar, a repülőgépgyártás és az elektronika számára nagy ellenálló képességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat előállító cég tudatta, célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar és helyi munkaerőt alkalmazzon. Már most, az üzemek elkészülte és a termelés megkezdése előtt legalább húsz munkatársat keresnek.

„Az eddig lebonyolított állásinterjúkon kizárólag magyar jelöltekkel beszélgettünk. Egyetlen pozícióban sem kötöttük ki, hogy kínai nemzetiségű munkavállalót szándékozunk felvenni, még abban az egy pozícióban sem, ahol a szakmai kínai nyelv ismerete valóban elvárás” – emelte ki közleményében a vállalat.