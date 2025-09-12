Vége a hajtóvadászatnak: Donald Trump bejelentette, elfogták Charlie Kirk gyilkosát, ő lehetett a merénylő

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy a hatóságok őrizetében van a gyanúsított.
Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták, egyéb részleteket nem közöltek. Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé.
Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén. Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet még nagyobbá tette Charlie Kirköt.
A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.
Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.
Charlie Kirk meggyilkolása: valóságos üzleti birodalom maradt most árván
Egy orvlövész lőtte le a 31 éves szókimondó konzervatív aktivistát és a Turning Point USA (TPUSA) alapítóját. Charlie Kirk közel egymillió dolláros médiabirodalmat épített fel, saját nettó vagyona körülbelül 12 millió dollár volt, amelyet nonprofit vezetői tevékenységéből, ingatlanbefektetéseiből, médiaműsoraiból és előadási díjaiból szerzett.
