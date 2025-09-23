Figyelmeztetés New Yorkból: Donald Trump szerint Európa útja a pokol felé vezet, mert megnyitotta a határait

Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ-közgyűlés elé állva világossá tette: az Egyesült Államok prioritása továbbra is a nemzeti érdekek védelme és a nemzetközi szervezetek reformja. Beszédében kiemelte a palesztin kérdést, az ukrajnai háborút és a nemzetközi finanszírozás kérdését, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok aktív, de feltételekhez kötött szerepet vállal a világpolitikában. Az elnök pedig külön elítélte a „nyílt határok” elvét, amely szerinte katasztrófához vezetett világszerte.
Donald Trump kemény kritikákat hangoztatott az ENSZ közgyűlésén:
Európa válságban van az illegális bevándorlás miatt, és a nyílt határok kísérlete teljesen kudarcot vallott. A világ országai pokolba mennek, ha nem állítják meg ezt a folyamatot.
Trump beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeteknek joguk van saját határaik megvédésére, és csak így biztosítható a biztonság és a jólét.
Az amerikai elnök kiemelte a nemzeti szuverenitás fontosságát is, amelyek nélkül szerinte soha nem lesz globális stabilitás. Véleménye szerint „az Egyesült Államok és szövetségesei nem engedheti meg, hogy az illegális bevándorlás aláássa a biztonságukat és gazdaságukat.”
Az elnök a beszédében egyértelművé tette:
Az Egyesült Államok nem fog tovább pénzt adni olyan programokra, amelyek nem működnek hatékonyan. A nemzetközi szervezeteknek felelősségteljesen kell cselekedniük, és ennek megfelelően kapják meg a támogatást.
Külön kitért az UNRWA-ra, a palesztin menekülteket segítő ENSZ-programra, valamint az Emberi Jogi Tanácsra, ahol szerinte komoly reformokra van szükség.
Az elnök szerint az amerikai hozzájárulásokat a jövőben feltételekhez kell kötni, ezzel ösztönözve a nemzetközi szervezetek hatékonyabb működését.
A palesztin kérdés továbbra is központi téma az ENSZ-ben. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben azt javasolta, hogy „el kell ismerni a palesztin államiságot és elindítani egy humanitárius kezdeményezést Gázában”, míg Trump határozottan reagált:
Izrael biztonsága nem alku tárgya, és a békét csak felelősségteljes lépésekkel lehet elérni.
Az izraeli ENSZ-nagykövet kijelentette, hogy „a palesztin államiság előmozdítása célzó próbálkozások színjátékok, amelyek következményekkel járhatnak.”
Trump nem hagyta szó nélkül az ukrajnai konfliktust és a gázai helyzetet sem. Hangsúlyozta: „Az Egyesült Államok elkötelezett a béke mellett, de csak teljes és biztonságos megoldásokban veszünk részt.” A vezető a részt vevő államok vezetőit felszólította, hogy vegyék komolyan a béketárgyalásokat.
Bejelentés: elfogyott a pénz, tömeges leépítés kezdődik a világ egyik legfontosabb szervezeténél – ezreket rúghatnak ki
Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet hosszadalmas likviditási válsága miatt mintegy 15 százalékos költségvetés-csökkentést javasol 2026-ra, ami közel 2700 állás megszűnését vonná maga után. A megtakarítás célja az ENSZ működésének hatékonyabbá tétele, miközben a legszegényebb országoknak nyújtott programokat igyekeznek megkímélni a megszorításoktól.
A színpadon állva az elnök még a szervezet szükségességét is megkérdőjelezte: bár szerinte az ENSZ fontos fórum, de csak akkor, ha az jól működik. Az együttműködésnek hatékonynak és eredményorientáltnak kell lennie.
Amerika támogatni fogja a világot, de feltételekhez kötve, hogy a befektetett erőforrások valódi eredményt hozzanak
– tette hozzá Trump.
Az amerikai vezető világos üzentet küldött a világ többi országának: az Egyesült Államok továbbra is aktívan részt vesz a globális politikában, de csak olyan formában, amely összhangban áll a nemzeti érdekekkel, a biztonsággal és a nemzetközi szervezetek hatékonyságával. Ahogy Trump fogalmazott: „Amerika vezető szerepe a világban nem csupán kötelezettség, hanem lehetőség, hogy az biztonságosabb és stabilabb hely legyen mindenki számára.”
Az ENSZ-beszédet követően az amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkijjel is találkozik New Yorkban. Az ukrán delegáció célja, hogy újabb amerikai szankciókat érjen el Oroszország ellen, valamint megerősítse Ukrajna légvédelmét.
Zelenszkij emellett nyitott lenne egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra is, amelyet Trump kezdeményezett béketervének részeként.
A Reuters szerint Trump már jelezte: a háború nem tett jót Moszkva megítélésének, ugyanakkor azt várja, hogy az európai szövetségesek is vállaljanak nagyobb terhet. Ukrajna eközben igyekszik pragmatikusabb irányt venni: bár nem számít közvetlen amerikai katonai segítségre, erősen támaszkodik a hírszerzési támogatásra és arra a mechanizmusra, amely lehetővé teszi, hogy Európa amerikai fegyvereket vásároljon.
Elmarad az atomháború? Putyin alkut ajánlott Trumpnak: egy évvel meghosszabbíthatják a nukleáris fegyverszerződést
