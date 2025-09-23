Figyelmeztetés New Yorkból: Donald Trump szerint Európa útja a pokol felé vezet, mert megnyitotta a határait

Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ-közgyűlés elé állva világossá tette: az Egyesült Államok prioritása továbbra is a nemzeti érdekek védelme és a nemzetközi szervezetek reformja. Beszédében kiemelte a palesztin kérdést, az ukrajnai háborút és a nemzetközi finanszírozás kérdését, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok aktív, de feltételekhez kötött szerepet vállal a világpolitikában. Az elnök pedig külön elítélte a „nyílt határok” elvét, amely szerinte katasztrófához vezetett világszerte.

Donald Trump világossá tette az ENSZ közgyűlésén: az amerikai támogatások feltételekhez lesznek kötve, kezdetnek pedig ehhez a nemzetközi szervezeteknek hatékonyabban kell működniük / Fotó: AFP

Donald Trump kemény kritikákat hangoztatott az ENSZ közgyűlésén:

Európa válságban van az illegális bevándorlás miatt, és a nyílt határok kísérlete teljesen kudarcot vallott. A világ országai pokolba mennek, ha nem állítják meg ezt a folyamatot.

Trump beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzeteknek joguk van saját határaik megvédésére, és csak így biztosítható a biztonság és a jólét.

Az amerikai elnök kiemelte a nemzeti szuverenitás fontosságát is, amelyek nélkül szerinte soha nem lesz globális stabilitás. Véleménye szerint „az Egyesült Államok és szövetségesei nem engedheti meg, hogy az illegális bevándorlás aláássa a biztonságukat és gazdaságukat.”

Átalakul a világrend, de az USA nem adja át a trónt

Az elnök a beszédében egyértelművé tette:

Az Egyesült Államok nem fog tovább pénzt adni olyan programokra, amelyek nem működnek hatékonyan. A nemzetközi szervezeteknek felelősségteljesen kell cselekedniük, és ennek megfelelően kapják meg a támogatást.

Külön kitért az UNRWA-ra, a palesztin menekülteket segítő ENSZ-programra, valamint az Emberi Jogi Tanácsra, ahol szerinte komoly reformokra van szükség.

Az elnök szerint az amerikai hozzájárulásokat a jövőben feltételekhez kell kötni, ezzel ösztönözve a nemzetközi szervezetek hatékonyabb működését.

A palesztin kérdés továbbra is központi téma az ENSZ-ben. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben azt javasolta, hogy „el kell ismerni a palesztin államiságot és elindítani egy humanitárius kezdeményezést Gázában”, míg Trump határozottan reagált:

Izrael biztonsága nem alku tárgya, és a békét csak felelősségteljes lépésekkel lehet elérni.

Az izraeli ENSZ-nagykövet kijelentette, hogy „a palesztin államiság előmozdítása célzó próbálkozások színjátékok, amelyek következményekkel járhatnak.”