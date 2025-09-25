Felfoghatatlan összeget készül adni Európa Zelenszkijnek a háborúra, vissza se kell fizetnie – ha Brüsszel megteszi, Putyin tombolni fog

Az Európai Unió Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi kölcsöne ” akár 130 milliárd euró is lehet – tudta meg a tárgyalásokhoz közel álló uniós tisztviselőktől a Reuters.
A hitel összegét pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényeinek felmérése után fogják véglegesíteni.
A Kijevnek nyújtandó kölcsön ötletét, amely a 2022-es moszkvai invázió után Nyugaton lefoglalt orosz eszközök készpénzállományán alapulna, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel még szeptember 10-én.
„A kölcsönt, amelynek célja Kijev háborús erőfeszítéseinek finanszírozása, Ukrajna csak akkor fizetné vissza, ha békemegállapodás keretében jóvátételt kap Oroszországtól. A kockázatot az európai és esetleg néhány más G7-ország is közösen viselné” – közölték.
Az Európában tartott, nagyjából 210 milliárd euró értékű orosz eszköz nagy része a belga központi értéktárban, az Euroclearben van. A tisztviselők szerint az Euroclearben lévő eszközök 175 milliárd eurója mára lejárt, és készpénzzé vált, ami az új hitel alapját képezheti.
A tisztviselők azonban azt mondták, hogy mielőtt az EU folytatná a jóvátételi kölcsön folyósítását, vissza kell fizetnie a tavaly megállapított 45 milliárd eurós G7-kölcsönt.
Donald Trump szerint Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit – az amerikai elnök erről közösségi oldalán fejtette ki a véleményét.
Trump szerint Oroszország nagy gazdasági bajban van,
megjegyezte, hogy egyébként mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – is jót kíván, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverzettel, amivel a katonai szervezet azt tehet, amit akar.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.