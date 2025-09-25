Az Európai Unió Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi kölcsöne ” akár 130 milliárd euró is lehet – tudta meg a tárgyalásokhoz közel álló uniós tisztviselőktől a Reuters.

Felfoghatatlan összeget készül adni Európa Zelenszkijnek a háborúra, vissza se kell fizetnie – ha Brüsszel megteszi, Putyin tombolni fog / Fotó: AFP

A hitel összegét pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényeinek felmérése után fogják véglegesíteni.

A Kijevnek nyújtandó kölcsön ötletét, amely a 2022-es moszkvai invázió után Nyugaton lefoglalt orosz eszközök készpénzállományán alapulna, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel még szeptember 10-én.

„A kölcsönt, amelynek célja Kijev háborús erőfeszítéseinek finanszírozása, Ukrajna csak akkor fizetné vissza, ha békemegállapodás keretében jóvátételt kap Oroszországtól. A kockázatot az európai és esetleg néhány más G7-ország is közösen viselné” – közölték.

Az Európában tartott, nagyjából 210 milliárd euró értékű orosz eszköz nagy része a belga központi értéktárban, az Euroclearben van. A tisztviselők szerint az Euroclearben lévő eszközök 175 milliárd eurója mára lejárt, és készpénzzé vált, ami az új hitel alapját képezheti.

A tisztviselők azonban azt mondták, hogy mielőtt az EU folytatná a jóvátételi kölcsön folyósítását, vissza kell fizetnie a tavaly megállapított 45 milliárd eurós G7-kölcsönt.

Donald Trump szerint Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit – az amerikai elnök erről közösségi oldalán fejtette ki a véleményét.

Trump szerint Oroszország nagy gazdasági bajban van,

megjegyezte, hogy egyébként mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – is jót kíván, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverzettel, amivel a katonai szervezet azt tehet, amit akar.