Robbanások rázták meg Katart, a Hamász vezetőire mért brutális csapást Izrael – az emírség reagált, nem hagyják annyiban

A Hamász vezetői Katarban sincsenek biztonságban, Izrael lecsapott a szervezet vezetőire. A precíziós csapás a palesztin szervezet Katarban tartózkodó tárgyalóit sem kímélte.
K. B. G.
2025.09.09., 15:41

Robbanások rázták meg a katari fővárost, Dohát, és sűrű füstöt is lehetett felszállni a városban, majd az izraeli hadsereg jelezte, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet Dohában tartozó vezetőire mért precíziós csapást – jelenti a Sky News.

Füstfelhő száll Doha felett a Hamász elleni támadás után / Fotó: Anadolu via AFP

Katar helyt adott Hamász-vezetőknek, de igyekezett közvetíteni is

Katar a gázai háború kezdete óta fontos szerepet játszott közvetítőként a Hamász és az Izrael közötti tárgyalásokban, ezért némiképp meglepő, hogy Izrael támadást rendelt el az ország területén. 

A katari külügyminisztérium azonnal elítélte a támadást mint a nemzetközi jog súlyos megsértését, és jelezte, hogy nem tűri a térség stabilitását veszélyeztető felelőtlen izraeli lépéseket.

A CNN információi szerint az IDF és a Sin Bét izraeli titkosszolgálat által végrehajtott akció többek között a Hamász tárgyalódelegációjának a tagjait is célozta. Katar egyébként a 12 napos izraeli–iráni háborúban is a célkeresztbe került, akkor Irán indított támadást az ország területén lévő amerikai támaszpont ellen. Izrael részéről azonban ez volt az első támadás a földgázban gazdag emírség ellen.

A célpontok között volt az izraeli média szerint Halil al-Hajja, a szervezet száműzött gázai vezetője, aki fontos szerepet tölt be a tűzszüneti tárgyalásokban is, a delegáció vezetője volt, és hétfőn Mohammed bin Abdulrahman Al-Száni katari miniszterelnökkel is találkozott. Az Al-Dzsazíra egy Hamász-forrástól úgy tudja, hogy a szervezet vezetői Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti javaslatáról is tárgyaltak.

Egyelőre nem ismert, hogy a támadás végzett-e a célpontokkal, de a közösségi médiában Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter tökéletes végrehajtásról írt.

