Valami egészen furcsa történik a Földön a vízzel, ilyet korábban még nem tapasztaltak: nyilvánosságra hozták az elkeserítő meteorológiai jelentést

A Föld vízkörforgása egyre inkább kibillen az egyensúlyából, az aszályok és árvizek váltakozása világszerte komoly következményekkel jár - áll a Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelentésében.
Andor Attila
2025.09.19, 06:55

A "State of Global Water Resources 2024" című jelentés szerint a tavalyi év volt a legmelegebb a megfigyelések kezdete óta: a globális átlaghőmérséklet 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. A dokumentum kiemeli, hogy az év első hónapjait az erős El Nino-jelenség határozta meg, amely súlyos aszályokat okozott Dél-Amerikában és Dél-Afrikában, különösképp az Amazonas-medencében, ahol a szárazság nyár közepére érte el a csúcsot.

klímaváltozás
Klímaváltozás: gyorsult a gleccserek olvadása / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A jelentés szerint a folyók vízhozama a világ vízgyűjtőinek mintegy 60 százalékában eltért a megszokottól. A Gangesz és az Indus vízhozama meghaladta a szokásos szintet, míg az Amazonas, a Paraná és a Sao Francisco vízhozama történelmi mélypontra süllyedt. Afrikában a Niger és a Volta kilépett a medréből, a kontinens déli medencéi viszont vízhiánnyal küzdöttek.

A tározók és a tavak vízállása is szélsőségesen alakult: a La Plata-medencében tartósan alacsony értékeket mértek, a Viktória- és a Csád-tó vízállása kiugróan megemelkedett, a Kariba-tóé viszont drámaian visszaesett. Júliusban a vizsgált tavak többsége a megszokottnál jóval magasabb felszíni hőmérsékletet mutatott.

A mérések szerint a vizsgált helyeken a talajvízszint az esetek 37 százalékában volt a megszokottnál magasabb, főként Európában, Indiában és az amerikai Florida államban; míg Dél-Európában és Ausztráliában tovább csökkent, sok esetben a túlzott vízhasználat miatt.

A gleccserek sorozatban harmadik éve veszítenek tömegükből: 2024-ben mintegy 450 milliárd tonna jég olvadt el, ami 1,2 milliméterrel emelte a tengerszintet. 

A legnagyobb veszteség Skandináviát és Szibériát érintette, Kolumbiában pedig a gleccserek egyetlen év alatt területük 5 százalékát vesztették el.

Emberek halálát okozta az özönvíz

Az árvizek, a hosszan tartó aszályok és az özönvízszerű esőzések emberek millióit érintették közvetlenül. 

Afrikában a szokottnál sokkal több csapadék több mint 2500 ember halálát okozta, és négymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására.

 Európában a 2013-as árvizek óta a legkiterjedtebb áradásokat jegyezték fel: a folyók mintegy harmadánál árvíz alakult ki, több országban komoly károkat és kitelepítéseket okozva. Ázsiában és a Csendes-óceán térségében a rekordmennyiségű csapadék és ciklonok több mint ezer ember életét követelték. Brazíliában egyszerre jelentkezett áradás és aszály: az ország déli részén 183 halálos áldozatot követeltek az árvizek, miközben az Amazonas vidékét továbbra is súlyos szárazság sújtotta.

Harc az elsivatagosodás ellen 

A valódi kihívások közül az egyik legnagyobb a szélsőséges időjárás, mindenekelőtt az aszály, amely már napjainkban is milliók életét teszi elviselhetetlenné. A norvég Desert Control egy olyan startup, amely nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint a sivatagosodás megfékezését, sőt visszafordítását. A norvég Desert Control által kifejlesztett „folyékony természetes agyag” (Liquid natural Clay, LNC) ugyanis nem csupán a kiszáradás folyamatát képes visszafordítani, de egyúttal csökkenti a talajdegeneráció kockázatát is – azaz „gyógyszer” és „megelőzés” is egyszerre. Hogyan éri ezt el? A kiszáradt, porózus szerkezetű talajjal a legnagyobb probléma az, hogy nem képes megtartani a nedvességet.

Az LNC ezt a problémát a gyökerénél kezeli: a talajszemcsék szerkezetét alakítja át úgy, hogy növeli a vízmegkötő képességüket. Ezzel a terméshozamok még kritikus időjárási viszonyok közepette is magasak maradhatnak. A Desert Control nem kevesebbet ígér, mint a terméshozam 30 százalékos növekedését – akár 50 százalékkal kevesebb csapadék/öntözés esetén!

Ahhoz azonban, hogy az LNC valóban hatékony legyen, mindenütt a megfelelő mennyiségben és összetételben kell adagolni. 

 

