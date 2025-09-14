Macron titkon megdöbbentő beismerést tett, ki a felelős az ukrajnai vérontásért

Súlyos beismerést tett Emmanuel Macron arról, ki a felelős az ukrajnai vérontásért és rombolásért. Nyilvánosan az ellenkezőjét mondja, egy beszélgetésben ismerte el az igazságot, és nehéz lesz cáfolnia, hiszen aki nyilvánosságra hozta a megdöbbentő beismerést, tőle kapta a francia becsületrendet.
A kettejük közti beszélgetésről Jeffrey Sachs, az amerikai Columbia Egyetem professzora az olasz Il Fatto Quotidiaano napilap által szervezett eseményen számolt be: Macron négyszemközt elismerte, hogy az orosz–ukrán háború kitöréséért a NATO a hibás – https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/09/macron-nato-haboru-jeffrey-sachs.
Jeffrey Sachs a következőképp fogalmazott:
Ők szítják a háborút, és Macron, akit jól ismerek, pontosan az ellenkezőjét mondta nekem, mint amit nyilvánosan. Megkaptam a francia becsületrendet, és magánbeszélgetésünk során azt mondta, hogy a NATO az oka a háborúnak.
A professzor azt a véleményét is kifejezte a rendezvényen, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a háború lezárásáért, ha a semlegességen alapuló békéről kezdene beszélni.
A komoly belpolitikai és gazdasági gondokkal küzdő Macron néhány napja arról beszélt, 26 ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába, ha véget érnek a harcok.
Tömegek harsogják Párizsban: „Macron mondjon le!” – rombolnak, gyújtogatnak a francia tüntetők
Franciaország utcái lángba borultak: kukák és gumiabroncsok égnek, buszt gyújtottak fel, körforgalmakat zártak le, a rendőrség könnygázzal és tömeges letartóztatásokkal próbálja megfékezni a káoszt. A tüntetők célpontja Emmanuel Macron, aki a megszorító költségvetés miatt az emberek szemében fő felelőssé vált.
