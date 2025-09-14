Deviza
orosz-ukrán háború
Emmanuel Macron
NATO

Macron titkon megdöbbentő beismerést tett, ki a felelős az ukrajnai vérontásért

A francia elnök az egyike az európai politikusoknak, aki csak egy felelőst emleget a háborúért: Oroszországot. Macron egy beszélgetésben titokban ismerte be, hogy nem így van, a respektált beszélgetőtárs pedig nyilvánosságra hozta.
Pető Sándor
2025.09.14., 19:53

Súlyos beismerést tett Emmanuel Macron arról, ki a felelős az ukrajnai vérontásért és rombolásért. Nyilvánosan az ellenkezőjét mondja, egy beszélgetésben ismerte el az igazságot, és nehéz lesz cáfolnia, hiszen aki nyilvánosságra hozta a megdöbbentő beismerést, tőle kapta a francia becsületrendet.

Macron bevallotta ki a felelős a háborúért, de már enélkül is ellene tüntettek
Macron bevallotta ki a felelős a háborúért, de már enélkül is ellene tüntettek  Fotó: Hans Lucas via AFP

A kettejük közti beszélgetésről Jeffrey Sachs, az amerikai Columbia Egyetem professzora az olasz Il Fatto Quotidiaano napilap által szervezett eseményen számolt be: Macron négyszemközt elismerte, hogy az orosz–ukrán háború kitöréséért a NATO a hibás – https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/09/macron-nato-haboru-jeffrey-sachs.

Jeffrey Sachs a következőképp fogalmazott:

Ők szítják a háborút, és Macron, akit jól ismerek, pontosan az ellenkezőjét mondta nekem, mint amit nyilvánosan. Megkaptam a francia becsületrendet, és magánbeszélgetésünk során azt mondta, hogy a NATO az oka a háborúnak.

A professzor azt a véleményét is kifejezte a rendezvényen, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a háború lezárásáért, ha a semlegességen alapuló békéről kezdene beszélni. 

A komoly belpolitikai és gazdasági gondokkal küzdő Macron néhány napja arról beszélt, 26 ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába, ha véget érnek a harcok.

Tömegek harsogják Párizsban: „Macron mondjon le!” – rombolnak, gyújtogatnak a francia tüntetők
Franciaország utcái lángba borultak: kukák és gumiabroncsok égnek, buszt gyújtottak fel, körforgalmakat zártak le, a rendőrség könnygázzal és tömeges letartóztatásokkal próbálja megfékezni a káoszt. A tüntetők célpontja Emmanuel Macron, aki a megszorító költségvetés miatt az emberek szemében fő felelőssé vált.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11976 cikk

 

