Macron titkon megdöbbentő beismerést tett, ki a felelős az ukrajnai vérontásért

Súlyos beismerést tett Emmanuel Macron arról, ki a felelős az ukrajnai vérontásért és rombolásért. Nyilvánosan az ellenkezőjét mondja, egy beszélgetésben ismerte el az igazságot, és nehéz lesz cáfolnia, hiszen aki nyilvánosságra hozta a megdöbbentő beismerést, tőle kapta a francia becsületrendet.

Macron bevallotta ki a felelős a háborúért, de már enélkül is ellene tüntettek Fotó: Hans Lucas via AFP

A kettejük közti beszélgetésről Jeffrey Sachs, az amerikai Columbia Egyetem professzora az olasz Il Fatto Quotidiaano napilap által szervezett eseményen számolt be: Macron négyszemközt elismerte, hogy az orosz–ukrán háború kitöréséért a NATO a hibás – https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/09/macron-nato-haboru-jeffrey-sachs.

Jeffrey Sachs a következőképp fogalmazott:

Ők szítják a háborút, és Macron, akit jól ismerek, pontosan az ellenkezőjét mondta nekem, mint amit nyilvánosan. Megkaptam a francia becsületrendet, és magánbeszélgetésünk során azt mondta, hogy a NATO az oka a háborúnak.

A professzor azt a véleményét is kifejezte a rendezvényen, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokat tehetne a háború lezárásáért, ha a semlegességen alapuló békéről kezdene beszélni.

A komoly belpolitikai és gazdasági gondokkal küzdő Macron néhány napja arról beszélt, 26 ország kész csapatokat küldeni Ukrajnába, ha véget érnek a harcok.