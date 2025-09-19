Katonai drón repült át Magyarország második legnagyobb városa fölött: azonnal nyilatkozatot adott ki a Honvédelmi Minisztérium

Egy olvasó jelezte a Hajdú Online szerkesztőségének, hogy csütörtökön egy katonai drónt látott Debrecen felett. A portál megkereste a Magyar Honvédséget, amely pénteken közölte: a város felett a Skylark 3 típusú felderítő drón repült, amelyet az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat során használtak.

A Magyar Honvédség megerősítette: a látvány a minden idők legnagyobb hazai védelmi gyakorlatához, az Adaptive Hussars 2025-höz kapcsolódott / Fotó: Luke Sharrett / Bloomberg

A rendszerváltás óta ez a legnagyobb összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat, amelyet NATO-keretben hajtanak végre. Több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt benne, és az ország számos pontján modelleznek komplex hadműveleti helyzeteket.

Ezek között szerepelnek deszantműveletek, vasúti és légi átcsoportosítások, valamint különböző védelmi feladatok is.

Nem csak drónok jelentek meg Hajdú-Biharban: múlt héten például egy H145M típusú katonai helikopter szállt le Hajdúhadházon, amit a helyiek közelebbről is megnézhettek. A településen készült videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

Magyar Honvédség: nemzetközi felkészülés folyik a válsághelyzetekre

A honvédség szerint a gyakorlat célja, hogy a magyar katonák és a szövetséges erők felkészülten tudjanak reagálni bármilyen veszélyhelyzetre. Az új technológiák, köztük a drónok bevetése egyértelműen mutatja, hogy a magyar haderő a modernizáció útján halad.

A debreceniek számára talán szokatlan látvány lehetett a katonai drón, de az ország számára fontos üzenet: a honvédség nem csak papíron, hanem a levegőben és a terepen is gyakorolja, hogyan kell reagálni egy esetleges válsághelyzetre. A következő hetekben még több katonai mozgásra lehet számítani országszerte.