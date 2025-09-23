Tárva-nyitva a NATO az orosz vadászgépek előtt: újabb tagállam jelentette be, hogy Moszkva többször is megsértette a légterét

A norvég kormány szerint idén három alkalommal lépte át orosz katonai gép a norvég légteret. Bár az esetek rövidebbek és kevésbé látványosak voltak, mint az Észtországban, Lengyelországban vagy Romániában történt hasonló incidensek, Oslo nagyon komolyan veszi a kérdést. A NATO közben kemény hangú üzenetet küldött Moszkvának.
Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Stoer bejelentette, hogy tavasszal és nyáron három légtérsértés történt az ország területén. Két eset a Varde városától északkeletre, a tenger fölött zajlott áprilisban és augusztusban, a harmadik pedig júliusban, a kelet-finnmarki határ mentén, lakatlan területen – számolt be róla a norvég kormány közleménye.
A gépek között Szu–24 és Szu–33 vadászbombázók, valamint egy L410-es szállítógép szerepelt. Az átrepülések egytől négy percig tartottak. Stoer szerint nem világos, hogy szándékos provokációról, vagy egyszerű navigációs hibáról van-e szó, de mindkét esetben elfogadhatatlan a helyzet.
Ezt egyértelműen közöltük az orosz hatóságokkal. Az ilyen típusú fenyegetésekre azonban a jövőben kemény választ fogunk adni
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A mostani esetek kisebb léptékűek voltak, mint az észt, lengyel vagy román légtérsértések, amelyek közül a legutóbbi szeptember 19-én Észtországban történt, és emiatt az észtek azonnali konzultációt kértek a NATO Észak-atlanti Tanácsában az alapító szerződés 4. cikkelye alapján.
A NATO nyilatkozata szerint a szövetség határozottan elítéli Oroszország felelőtlen magatartását, és világossá tette, hogy megfelelő időben és módon reagál majd – miközben változatlanul elkötelezett az 5. cikkben rögzített kollektív védelem mellett.
Az elmúlt hónapokban Oroszország több alkalommal is megsértette a szövetség tagállamainak légterét. A sorozatos esetek feszültséget keltenek a régióban, és egyre inkább napirendre hozzák a kérdést, hogy Moszkva tudatos nyomásgyakorlással vagy fegyelmezetlenséggel teszi próbára a NATO válaszadási képességét.
Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett
A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.