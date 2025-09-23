Deviza
Rehearsal for Victory Day military parade in Moscow mig-31-es Oroszország, orosz MIG-31-es
Jonas Gahr Stoer
orosz vadászgépek
légtérsértés
NATO
Norvégia
provokáció

Tárva-nyitva a NATO az orosz vadászgépek előtt: újabb tagállam jelentette be, hogy Moszkva többször is megsértette a légterét

A NATO határozottan elítélte az észt és a lengyelországi eseteket. Oroszország idén három alkalommal is megsértette Norvégia légterét.
VG
2025.09.23., 15:50
Fotó: AFP

A norvég kormány szerint idén három alkalommal lépte át orosz katonai gép a norvég légteret. Bár az esetek rövidebbek és kevésbé látványosak voltak, mint az Észtországban, Lengyelországban vagy Romániában történt hasonló inciden­sek, Oslo nagyon komolyan veszi a kérdést. A NATO közben kemény hangú üzenetet küldött Moszkvának.

Rehearsal for Victory Day military parade in Moscow mig-31-esOroszország, orosz MIG-31-es norvégia
Oroszország idén három alkalommal is megsértette Norvégia légterét / Fotó: AFP

Az orosz katonai gépek a norvég légtérbe is betörtek

Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Stoer bejelentette, hogy tavasszal és nyáron három légtérsértés történt az ország területén. Két eset a Varde városától északkeletre, a tenger fölött zajlott áprilisban és augusztusban, a harmadik pedig júliusban, a kelet-finnmarki határ mentén, lakatlan területen – számolt be róla a norvég kormány közleménye.

A gépek között Szu–24 és Szu–33 vadászbombázók, valamint egy L410-es szállítógép szerepelt. Az átrepülések egytől négy percig tartottak. Stoer szerint nem világos, hogy szándékos provokációról, vagy egyszerű navigációs hibáról van-e szó, de mindkét esetben elfogadhatatlan a helyzet.

Ezt egyértelműen közöltük az orosz hatóságokkal. Az ilyen típusú fenyegetésekre azonban a jövőben kemény választ fogunk adni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A mostani esetek kisebb léptékűek voltak, mint az észt, lengyel vagy román légtérsértések, amelyek közül a legutóbbi szeptember 19-én Észtországban történt, és emiatt az észtek azonnali konzultációt kértek a NATO Észak-atlanti Tanácsában az alapító szerződés 4. cikkelye alapján.

A NATO nyilatkozata szerint a szövetség határozottan elítéli Oroszország felelőtlen magatartását, és világossá tette, hogy megfelelő időben és módon reagál majd – miközben változatlanul elkötelezett az 5. cikkben rögzített kollektív védelem mellett.

Az elmúlt hónapokban Oroszország több alkalommal is megsértette a szövetség tagállamainak légterét. A sorozatos esetek feszültséget keltenek a régióban, és egyre inkább napirendre hozzák a kérdést, hogy Moszkva tudatos nyomásgyakorlással vagy fegyelmezetlenséggel teszi próbára a NATO válaszadási képességét.

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12032 cikk

 

 

15 perc
német autópálya

Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Meddig tart a németek türelme?
7 perc
IPO-piac

Rekord: úgy belehúztak az amerikai tőzsdék, hogy a pandémia előtti éveket idézik fel – Trump vámkataklizmája sem pusztított

A Klarna, a Figure és a Netskope vitte a prímet.
7 perc
Keleti Arthur

A nagy AI-sztori: tűz ellen tűzzel – ez az MI ára

A kiberbűnözés új szintre lépett az MI megjelenésével, ezt a tempót pedig fel kell vennie a bűnüldöző szerveknek.

