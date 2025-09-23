Tárva-nyitva a NATO az orosz vadászgépek előtt: újabb tagállam jelentette be, hogy Moszkva többször is megsértette a légterét

A norvég kormány szerint idén három alkalommal lépte át orosz katonai gép a norvég légteret. Bár az esetek rövidebbek és kevésbé látványosak voltak, mint az Észtországban, Lengyelországban vagy Romániában történt hasonló inciden­sek, Oslo nagyon komolyan veszi a kérdést. A NATO közben kemény hangú üzenetet küldött Moszkvának.

Oroszország idén három alkalommal is megsértette Norvégia légterét / Fotó: AFP

Az orosz katonai gépek a norvég légtérbe is betörtek

Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Stoer bejelentette, hogy tavasszal és nyáron három légtérsértés történt az ország területén. Két eset a Varde városától északkeletre, a tenger fölött zajlott áprilisban és augusztusban, a harmadik pedig júliusban, a kelet-finnmarki határ mentén, lakatlan területen – számolt be róla a norvég kormány közleménye.

A gépek között Szu–24 és Szu–33 vadászbombázók, valamint egy L410-es szállítógép szerepelt. Az átrepülések egytől négy percig tartottak. Stoer szerint nem világos, hogy szándékos provokációról, vagy egyszerű navigációs hibáról van-e szó, de mindkét esetben elfogadhatatlan a helyzet.

Ezt egyértelműen közöltük az orosz hatóságokkal. Az ilyen típusú fenyegetésekre azonban a jövőben kemény választ fogunk adni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A mostani esetek kisebb léptékűek voltak, mint az észt, lengyel vagy román légtérsértések, amelyek közül a legutóbbi szeptember 19-én Észtországban történt, és emiatt az észtek azonnali konzultációt kértek a NATO Észak-atlanti Tanácsában az alapító szerződés 4. cikkelye alapján.

A NATO nyilatkozata szerint a szövetség határozottan elítéli Oroszország felelőtlen magatartását, és világossá tette, hogy megfelelő időben és módon reagál majd – miközben változatlanul elkötelezett az 5. cikkben rögzített kollektív védelem mellett.

Az elmúlt hónapokban Oroszország több alkalommal is megsértette a szövetség tagállamainak légterét. A sorozatos esetek feszültséget keltenek a régióban, és egyre inkább napirendre hozzák a kérdést, hogy Moszkva tudatos nyomásgyakorlással vagy fegyelmezetlenséggel teszi próbára a NATO válaszadási képességét.