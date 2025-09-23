Teszteli a NATO-t Oroszország, egyre tovább merészkednek – egyesek már pánikolnak, valaki tüzet nyitna, a lengyelek az összes gépet lelőnék

Oroszország a NATO keleti szárnyán történt sorozatos légtérsértéseivel teszteli a szövetség felkészültségét és válaszadási hajlandóságát Gitanas Nauseda litván elnök szerint.

Oroszország a NATO-tagállamok szuverenitását brutálisan megsértette. A képen az egyik orosz drón lengyelországi pusztítása látszik / Fotó: AFP

Ezt mutatja az is, hogy a múlt héten három orosz vadászgép 12 percen át megsértette Észtország légterét. Sőt, ugyanazon a napon, amikor három orosz MiG–31-es is provokatív manővert hajtott végre Észtországban, egyszerre két orosz vadászgép repült át a Balti-tenger felett a Petrobaltic lengyel fúrótorony biztonsági övezetében, ezzel megsértve Lengyelország légterét.

A hónap elején pedig NATO-erők lőttek le orosz drónokat Lengyelországban. Ez volt az első ilyen akció azóta, hogy Oroszország teljeskörűen megtámadta Ukrajnát 2022-ben.

Egységbe forr a NATO keleti-európai szárnya a védelem és az elrettentőképesség megerősítésére

Oroszország tesztel bennünket, a felkészültségünket, az elkötelezettségünket a megtorlás iránt. Nagyon fontos megmutatnunk a szolidaritást

– mondta Nauseda hétfőn, a Balti-amerikai Kereskedelmi Kamara New York-i rendezvényén, amelyről a Bloomberg tudósított.

Nauseda a történteket „egy szuverén ország légterének brutális megsértéseként” írta le. Elmondta, hogy a három balti állam, azaz Észtország, Litvánia és Lettország, korlátozott légvédelmi kapacitással rendelkezik az ilyen fenyegetésekre való reagáláshoz.

A litván elnök szerint a NATO-nak „minden szükséges intézkedést meg kell tennie a külső határ védelme érdekében”.

Litvánia a hónap elején ideiglenesen lezárta légterének egy részét a fehérorosz határ mentén, így a hadserege célba veheti az engedély nélkül berepülő gépeket és drónokat. Ez is mutatja, mennyire nő az aggodalom az orosz drónok behatolásai miatt.

Ez a tudatosságunkról szól. Ha most nem reagálunk, holnap még több támadás lesz

– mondta Nauseda.

Így van ezzel Lengyelország is. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter már az országát ért drónincidens után azt javasolta, hogy a NATO és a nyugati országok már az ukrán légtérben fogják el az orosz drónokat és rakétákat.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy

Lengyelország kész lelőni minden olyan külföldi repülőgépet, amely engedély nélkül lép be az ország légterébe.

Az észtországi incidens miatt a NATO újból egyeztetett, alig egy héttel azután, hogy megerősítette keleti szárnyát további légvédelmi rendszerekkel és vadászgépekkel. Akkor arra reagált, hogy a napokban további két hasonló incidenst is jelentettek Lengyelországban és Romániában.