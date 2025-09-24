Moszkva kiröhögte a NATO-t: Peszkov szerint senki sem sértette meg a tagállamok légtereit – ez csak nyugati „hisztéria”

Moszkva szerdán élesen reagált az orosz légtérsértésekről szóló nyugati vádakra, amelyekkel kapcsolatban több NATO-tagállam és a katonai szövetség is kemény válaszlépéseket ígért. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint azonban ezek az állítások „túlzó hisztérián” alapulnak.
Halljuk az ilyen túlzó hisztériát arról, hogy katonai pilótáink állítólag megsértik a szabályokat, és belépnek valaki más légterébe. Ezek az állítások megalapozatlanok
– idézte Peszkovot a The Moscow Times. Hozzátette, hogy az orosz légierő „a lehető legszigorúbban” tartja be a nemzetközi szabályokat.
Az elmúlt hetekben a NATO több tagállama is azt állította, hogy Oroszország ismételten próbára teszi a szövetség határait. Legutóbb az észt légtérben történtek incidensek: a NATO vadászgépei állítólag három orosz MiG-31-es repülőgépet kényszerítettek eltérítésre a Finn-öböl felett. Hasonló események történtek Dániában is, ahol hétfőn az ismeretlen drónok miatt le kellett zárni Koppenhága legnagyobb repülőterét, és több járatot töröltek vagy átirányítottak.
A NATO illetékesei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre „túl korai lenne” azt állítani, hogy a dániai drónincidensek kapcsolatban állnának az orosz légicsapásokkal. Romániában és Lengyelországban is jelentettek légtérsértéseket, amelyek közül állítólag a NATO légvédelmi erők többet is lelőttek.
A feszültséget tovább növeli, hogy kedden Donald Trump amerikai elnök azt mondta: a szövetségi tagállamoknak le kellene lőniük az orosz vadászgépeket, ha azok átlépik a légterüket.
Az események azt mutatják, hogy Oroszország és a NATO viszonya egyre feszültebb, és a légterek védelme kulcsfontosságúvá válik a térség biztonsága szempontjából. A levegőben zajló incidensek egyelőre bizonytalanok, de a konfliktus eszkalálódásának kockázata láthatóan nő.
Trump követeli, hogy a NATO lője ki a légtérsértő orosz gépeket — az elnök még sosem volt ennyire pozitív Ukrajna haderejével kapcsolatban
Az amerikai elnök legújabb politikai megnyilvánulásaiban már sokkal optimistábban látja Ukrajna képességeit. Donald Trump azonban elmondta, hogy neheztel Európára, amiért véleménye szerint az nem vállal kellően nagy szerepet az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.