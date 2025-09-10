Leszámol bécsi bázisával a Wizz Air, gyengül a részvény

Fokozatosan kivonul Bécsből a Wizz Air – posztolta ki a légitársaság szerdán az X közösségi oldalon. A döntést egy stratégiai felülvizsgálatot követően hozta meg a menedzsment.
A diszkontszolgáltató október 26-án, azaz a téli menetrend kezdetén két repülőgépét vonja vissza a schwechati repülőtérről, s ezzel egyidejűleg megszünteti a császárvárosból Bilbaóba és Londonba közlekedő járatait.
A további három repülőgép március 15-ig hagyja el Bécset, s ezzel teljesen felszámolják a bázist.
Az érintett járatokra repülőjeggyel rendelkező utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési, a bécsi bázison dolgozóknak pedig a hálózatán belüli áthelyezési lehetőséget ajánl a cég – írja az Airportal.
Amint a Világgazdaság augusztusban megírta, a fapados légitársaság idén novemberre ígérte új bázisa megnyitását a pozsonyi repülőtéren, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé.
A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg Pozsonyból november 14-től december 16-ig fokozatosan:
Az utakat két A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani.
A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air-bázisnak köszönhetően egymillió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt.
A Wizz Air a közelmúltban Budapestről is új járatokat indított – erről itt olvashat bővebben.
A Wizz részvényei szerdán napközben közel 2 százalékkal, 12,89 fontra estek Londonban.
