Leszámol bécsi bázisával a Wizz Air, gyengül a részvény

Már októberben visszavonnak két repülőt a schwechati bázisról. Budapest alternatívája Bécs helyett Pozsony lesz a Wizz Air hálózatában.
Murányi Ernő
2025.09.10, 13:40

Fokozatosan kivonul Bécsből a Wizz Air – posztolta ki a légitársaság szerdán az X közösségi oldalon. A döntést egy stratégiai felülvizsgálatot követően hozta meg a menedzsment.

Wizz Air
Bécs helyett Pozsonyt választja a Wizz Air / Fotó: AFP

A diszkontszolgáltató október 26-án, azaz a téli menetrend kezdetén két repülőgépét vonja vissza a schwechati repülőtérről, s ezzel egyidejűleg megszünteti a császárvárosból Bilbaóba és Londonba közlekedő járatait.

A további három repülőgép március 15-ig hagyja el Bécset, s ezzel teljesen felszámolják a bázist.

Az érintett járatokra repülőjeggyel rendelkező utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési, a bécsi bázison dolgozóknak pedig a hálózatán belüli áthelyezési lehetőséget ajánl a cég – írja az Airportal.

Amint a Világgazdaság augusztusban megírta, a fapados légitársaság idén novemberre ígérte új bázisa megnyitását a pozsonyi repülőtéren, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé.

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg Pozsonyból november 14-től december 16-ig fokozatosan: 

  • Barcelona 
  • Várna
  • Malaga
  • Alicante 
  • Athén
  • Oslo
  • Bázel
  • Nápoly 
  • Nis 
  • Plovdiv
  • Lamezia Terme 
  • Palermo 

Az utakat két A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air-bázisnak köszönhetően egymillió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt. 

A Wizz Air a közelmúltban Budapestről is új járatokat indított – erről itt olvashat bővebben.

A Wizz részvényei szerdán napközben közel 2 százalékkal, 12,89 fontra estek Londonban. 

 

