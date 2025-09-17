Már nincs sok hátra: „107 napig tarthat a háború” – megdöbbentő kijelentés hangzott el Kijevben

A Kiszo szerint Veniszlavszkij a TSN.ua-nak azt mondta, annak ellenére, hogy a hírek az orosz hadsereg támadási kísérleteiről szólnak, a háború már nem fog évekig tartani, legfeljebb hónapok vannak hátra.

Ukrajna: a frontvonalon azért aktívak a felek / Fotó: AFP

Úgy véli ugyanis, hogy

a harci tevékenység „zsákutcába” jutott, egyik fél sem képes elérni érdemi sikereket. Pozíciós harcok, „toporgás” zajlik.

Hol mi, hol az oroszok foglalnak el egy kis területet

– foglalta össze a lényeget.

Háromoldalú találkozó jöhet

A Putyin és Zelenszkij közötti bármilyen tárgyalás aligha lehetséges, vagy eredménytelen lenne, csak egy háromoldalú találkozó vezethet sikerre, Trump, Zelenszkij és Putyin részvételével. Emlékeztetett arra, hogy mind Zelenszkij, mind Putyin és Trump nyilatkozatai is azt jelzik, hogy ez a kérdés napirenden van, így tehát hamarosan létre is jöhet.

Kína szerepét sem lehet lebecsülni

– hangsúlyozta. Az ázsiai óriás nemrég világos üzenetet küldött Oroszországnak arról, hogy be kell fejezni a háborút, és békét kell kialakítani a harcoló országok között.

Emellett szerinte az orosz gazdaság helyzete is egyre reménytelenebb, így mindez együttesen azt mutatja, hogy egyértelműen közeledünk a háború végéhez. A mostani frontvonal körül zárulnak majd a harcok. Az Oroszország által elfoglalt területet ideiglenesen megszálltnak ismerik el, aztán majd a diplomácia megszüli a megoldást. Összességében úgy véli, hogy az év végéig (107 nap) reális esély van arra, hogy tűzszünetet kötnek a felek.

Újabb fegyvereket kapnak

Indul az első amerikai fegyverszállítmány Ukrajnába, amit a NATO tagországai fizettek. Donald Trump megváltoztatta korábbi döntését. Hivatalba lépése óta először küld fegyvert az Egyesült Államok Ukrajna számára.

Az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyta Donald Trump januári hivatalba lépése óta az első fegyvercsomagot Ukrajna számára. Ezzel Washington újraindítja a fegyverszállításokat Kijevnek. A Reuters hírügynökség szerint ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák, amelynek keretében a NATO tagállamainak pénzügyi támogatásával az Egyesült Államok készleteiből szállítanak fegyvereket Ukrajnának.