Rogán Antal: Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, nélküle nem jöttünk volna ki az Otthon Start programmal – új támogatásokról beszélt a miniszter

„Mindig is sokat tanultam tőle, de az a helyzet, hogy az elmúlt félévben rátett egy lapáttal” – fogalmazott a kormányfőről Rogán Antal a Mandinernek adott interjújában.

Rogán Antal: Orbán Viktor ösztökélése kellett a fix 3 százalékos hitel bevezetéséhez / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint az előző hat félévben nagyon sok minden történt a magyar politikában, olyan dolgok is, amiket a kormányoldal sem vett észre. „De ő bizonyos távolságból nézve mégiscsak észlelte. Az, hogy fel tudtuk rázni a Fidesz szavazóbázisát, és egy aktívabb irányba el tudta vinni a jobboldali szavazóbázist – szemben azzal a gyűlöletcunamival, amit tapasztaltunk –, Orbán Viktor nélkül ez nem lett volna lehetséges” – fejtegette.

A politikus szerint, ha

a miniszterelnök nem aktivizálta volna magát, akkor a nyarat nem tudta volna megnyerni a kormánypárt.

Azt is mondta, hogy a kormányfő éreztette mindenkivel, hogy ki mire számíthat, a miniszter szerint Orbán Viktor megmutatta, hogy tud újat mondani Magyarországnak és a magyar embereknek.

„Mindent újragondolt a gazdaságpolitikában is. Azt az álláspontot képviseltük, hogy érjen véget a háború, aztán rájöttünk, hogy ehhez még Donald Trump elnöksége sem lesz önmagában elegendő, ha ugyanis Brüsszel és Zelenszkij nem akarják, akkor nem fog véget érni” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a kormánynak végig kellett gondolnia, hogy mit kell Magyarországnak tennie a megváltozott világgazdasági helyzetben.

A miniszterelnök ösztökélése kellett ahhoz, hogy kijöjjünk a fix 3 százalékos hitellel, hogy megcsináljuk a családi adócsökkentés programját, és megteremtsük hozzá a forrásokat

– mondta Rogán Antal.

„Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, és azt mondta, nem várunk a Nyugatra, nem várunk arra, hogy a nagyhatalmak mire jutnak egymással. Inkább kijavítjuk azt, amit ők elrontottak, úgy, hogy Magyarországot ne érje kár” – vélekedett a miniszter.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felsorolta, hogy ezért van most a legnagyobb családi adócsökkentés Európában, ezért van a fix 3 százalékos hitel, és lesznek új üzeneteink a vállalkozásoknak is.