gyilkosság
Soros Alexander
Donald Trump
Nyílt Társadalom Alapítványok
Soros György

Soros a célkeresztben, Trump megelégelte a Kirk-gyilkosság után, ez szervezett bűnözés lehet

Nem akármilyen vizsgálatról van szó. Soros György vagy valamelyik családtagja esetében a szervezett bűnözés elleni törvényt használhatják.
Pető Sándor
2025.09.13., 09:49

Donald Trump elnök már korábban jelezte, hogy Soros György családjának tagjai ellen vizsgálat indulhat, a Fox Newsnak adott pénteki interjújában ezt most megismételte – írta a Bloomberg.

Soros György fia, Alex apja nevében január 4-én átveszi a Szabadság Medált Donald Trump elődjétől, Joe Biden elnöktől – lehet, hogy ő az, aki vizsgálatra számíthat
Soros György fia, Alex apja nevében január 4-én átveszi a Szabadság Medált Donald Trump elődjétől, Joe Biden elnöktől – lehet, hogy ő az, aki vizsgálatra számíthat / Fotó: AFP

Az elnök nem Charlie Kirk, a prominens konzervatív aktivista meggyilkolásával hozta ezt kapcsolatba, a hírügynökségi jelentés háttérként említi meg, hogy a megjegyzések a Soros családról azt követően hangzanak el, hogy az elnök korábban jelezte: a politikai mezőbe is kiterjesztenék a merénylet miatt indult vizsgálatokat. Erre emlékeztet a Magyar Nemzet is.

Az interjúban Trump azt sugallta, hogy az adminisztráció bűnszervezeti (racketeering) vizsgálatot indíthat George Soros vagy családja ellen, azzal vádolva a demokrata párti szuperadományozót, hogy kormányellenes tüntetéseket finanszíroz.

A tüntetők Sorostól és másoktól kapják a fizetésüket a »szakmájukért«

– mondta Trump, felidézve a Fox Newsnak adott interjúban, hogy a napokban őt magát is provolkálták tüntetők egy étteremben. 

És mi meg fogjuk vizsgálni Sorost, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Ez több, mint egyszerű tiltakozás. Ez valódi felforgatás

– folytatta Donald Trump.

A RICO-törvény, amire utalt (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) tipikusan a szervezett bűnözés elleni eljárásokban használatos. Az elnök nem fejtette ki, a Soros család melyik tagjára utalt, és hogy pontosan milyen jogalapon indulhatna vizsgálat.

Soros György és családjának tagjai nem először kerülnek elő ebben a vonatkozásban

A tudósítás arra emlékeztet, hogy Trump korábban azt mondta: Sorost „és a csodálatos radikális baloldali fiát” ki kellene vizsgálni – ám ekkor sem volt teljesen egyértelmű, hogy melyik fiára gondolt. A legismertebb Soros György öt gyermeke (és három fia) közül Soros Alex, aki szintén jelentős támogatója demokrata ügyeknek, és a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) igazgatótanácsának elnöke. 

 

Az alapítványok szóvivője egy korábbi nyilatkozatra hivatkozott, amelyet Trump múlt havi fenyegetése után adtak ki – írja a Bloomberg.

Az Open Society Foundations, amelyet George Soros alapított és Alex Soros elnököl, nem támogat és nem finanszíroz erőszakos tüntetéseket. Az ezzel ellentétes állítások hamisak, és a fenyegetések alapítónk és elnökünk ellen felháborítóak

– állt a közleményben.

Vége a hajtóvadászatnak: Donald Trump bejelentette, elfogták Charlie Kirk gyilkosát, ő lehetett a merénylő
Letartóztatták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét, egyéb részleteket nem közöltek. Donald Trump amerikai elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé.

 

Horvátország

Horvátországba ne meneküljünk a drágulás elől, Zágrábból rossz hírek érkeztek

Romániába pedig különösen ne.
8 perc
évértékelő beszéd

Ursula von der Leyent már csak Ukrajna és Oroszország érdekli, a számok megmutatták

Rákerült a pecsét az Európai Unió hatalmas politikai fordulatára.
7 perc
Byd

Keményen figyelmeztette Peking az országot, ahol nem lesz olyan gyár, mint Szegeden – ne engedjetek az amerikai zsarolásnak

Vámokat vetnének ki Kínára, Peking válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.

