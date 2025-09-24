Taxis sztrájk: bementek a taxisok a városháza ülésteremébe – megüzenték, blokád alá veszik a várost, ha kell

Két taxis szakszervezet által kezdeményezett sztrájk kezdődött el szerdán, a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak. A taxis sztrájk a rendőrség szerint a bejelentéstől eltérően lassítja a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök elszállították a forgalmat akadályozó taxikat.

Taxis sztrájk: bementek a taxisok az ülésterembe a Városházán / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet a főváros taxirendeletének szigorítása ellen.

A tüntetést szervező taxisok közül többen a fővárosi közgyűlés ülését is megzavarták. A képviselők vita nélkül megszavazták a taxirendelet módosítását, és egyben elvetették, hogy 20-25 százalékkal emelkedjenek a tarifák.

A Blikk cikke szerint az ülésterem bejáratánál álló taxisok közül többen odakiabáltak a képviselőknek és Karácsony Gergely főpolgármesternek.

Ennyi volt? Minket nem kérdez senki? Reggel óta áll a város! Nem véletlenül! Ráérünk! A taxisok nem kapnak hozzászólási lehetőséget?

– fogalmazott az egyik taxis. Amikor a főpolgármester arra kérte őket, hogy ne zavarják a közgyűlést, egyikük így szólt vissza: „Nem látják azt a sok ezer taxist, aki most megbénította a várost? Nyolcezren vagyunk, és szeretnénk, ha meghallgatnának minket!”

„Lezártuk a napirendet, nem volt hozzászólás – válaszolta Karácsony Gergely. – Akkor tegyük lehetővé a hozzászólást!” – reagált a taxis.

„Szeretnénk elmondani nyolcezer taxis álláspontját. Kapnak lehetőséget a FőTe vezetői?” – hangzott el a kérdés.

„A taxistársadalommal nagyon sokrétű és nagyon hosszú egyeztetés után készült el ez az előterjesztés, nyilván mindenkinek meglehet a véleménye” – mondta a főpolgármester.

Két napot adtak rá véleményezésre! Két nap elég? Meg sem hallgattak senkit!

– hangzott el a kritika. „Szeretnénk folytatni a munkát” – mondta Karácsony Gergely.

„Ebből az utcából nem megy ma haza senki. Le fogják zárni az egész várost, csak szólok” – mondta egyikük, majd a delegáció kiment az ülésteremből.

Az Index beszámolója szerint Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, hogy a taxis szervezetek részéről volt egy olyan felvetés, hogy valamilyen módon határozzák meg egy maximumban a taxisok számát, de ilyen eszköze nincs a fővárosnak.