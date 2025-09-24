Bedühödtek a taxisok Karácsony Gergelyék döntése után, elkezdték lezárni az első hidat Budapesten – azonnal megérkezett a rendőrség

Taxis tüntetések borzolják a kedélyeket Budapesten több helyszínen is, miután szerda reggel óta több helyen is lezárták a forgalmat. A békésnek indult gyűlés hamar forgalomlassításba torkollott: a demonstrálók a Margit hídon és az Andrássy úton is lassították a közlekedést, estére pedig az Erzsébet hídon is megálltak, további akadályokat görgetve a fővárosi forgalom elé.
Lapunk megkereste a Budapest Közutat és a BRFK-t is.
A Budapest Közút megerősítette, hogy több taxis felsorakozott az Erzsébet hídon a Budáról Pestre tartó oldalon, ami miatt beállt a forgalom.
Ez egyébként a helyi közterületi kamerák képén is látszott. A BRFK pedig a legfrissebb közleményét ajánlotta figyelmünkbe.
A forgalmi helyzet, egyelőre úgy tűnik, rendeződött, azonban taxis fórumokon nagy a fogadkozás, hogy az akció folytatódni fog. Több videó tanúsága szerint a taxisok jelenleg is lassítják a forgalmat a főváros több csomópontjában.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rövid időn belül intézkedett, több sofőrt megbírságoltak, mások ellen szabálysértési feljelentés indult, és több járművet elszállíttattak.
Két taxis szakszervezet által kezdeményezett demonstrációval a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak. A taxis sztrájk a rendőrség szerint a bejelentéstől eltérően lassítja a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket.
A Fővárosi Közgyűlés közben a Városház utcában tartotta ülését, ahol több döntés is született. Bár a korábban felvetett Népligetbe költözés nem valósul meg,
a képviselők elfogadták a vitatott taxirendelet módosítását, amely ellen a taxisok egész nap demonstráltak.
Az ülés után a Városháza előtt többen dudálással adtak hangot nemtetszésüknek.
Kiss Ambrus főigazgató a közgyűlésen azt mondta: a rendelet hosszú egyeztetési folyamat eredménye, amelyben szakmai szervezetek és a kormányhivatal is részt vett. A taxisok ugyan felvetették a létszám maximálását, erre azonban nincs jogi lehetőség. Kiss szerint a „piac tisztítása” más intézkedésekkel is elősegíthető.
A taxisok követelései között szerepel a rendelet azonnali visszavonása, a taxiállomások férőhelyeihez kötött létszámszabályozás, valamint az új állomások létesítésének engedélyezése csak szakmai szervezeti többség mellett.
Emellett tarifaköveteléseket is megfogalmaztak: 1400 forintos alapdíj, 561 forintos kilométerdíj és 140 forintos percdíj bevezetését sürgetik.
A Fővárosi Közgyűlés 22 igen szavazattal, a Fidesz–KDNP képviselőinek tartózkodása mellett fogadta el Karácsony Gergely javaslatát a taxirendelet módosításáról. A dokumentum célja az átláthatóság és az utasbiztonság növelése, valamint a hatékonyabb ellenőrzés biztosítása volt, tarifaemelés nélkül. A taxisok követelései így nem teljesültek.
Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke szerint
a szakma csaknem egy éve tárgyal a fővárossal, ám a mostani döntés nem ad választ a gazdasági helyzethez igazodó követelésekre.
A testület más napirendi pontokban is döntött:
A taxis demonstrációk rámutattak: a főváros közlekedése mennyire sérülékeny, ha a nagy forgalmú hidak és sugárutak megbénulnak. Bár a rendőrség gyorsan fellépett, a tiltakozás hullámai várhatóan még hetekig érezhetők lesznek, hiszen a taxisok nem fogadják el az új szabályozást.
A szakmai szervezetek szerint a javaslat nem a taxisok érdekeit szolgálja, miközben a főváros a visszaélések felszámolását hangsúlyozza. Szerdán több helyszínen demonstrálnak a taxisok Budapesten a fővárosi rendeletmódosítás ellen. Karácsony Gergely az utolsó pillanatban visszakozott.
