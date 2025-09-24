Deviza
Bedühödtek a taxisok Karácsony Gergelyék döntése után, elkezdték lezárni az első hidat Budapesten – azonnal megérkezett a rendőrség

A rendőrség bírságokkal és járműelszállítással lépett fel, a közgyűlés pedig a tiltakozások ellenére megszavazta a javaslatot. Reggel óta tart a taxis tüntetés Budapesten a fővárosi taxirendelet módosítása ellen, amely miatt a belvárosban több helyszínen is lelassult a forgalom, estére pedig már az Erzsébet hidat is részlegesen elfoglalták.
VG
2025.09.24., 19:52

Taxis tüntetések borzolják a kedélyeket Budapesten több helyszínen is, miután szerda reggel óta több helyen is lezárták a forgalmat. A békésnek indult gyűlés hamar forgalomlassításba torkollott: a demonstrálók a Margit hídon és az Andrássy úton is lassították a közlekedést, estére pedig az Erzsébet hídon is megálltak, további akadályokat görgetve a fővárosi forgalom elé.

taxis tüntetés
Reggel óta tart a taxis tüntetés Budapesten a fővárosi taxirendelet módosítása ellen, amely miatt a belvárosban több helyszínen is lelassult a forgalom, estére pedig már az Erzsébet hidat is elfoglalták / Fotó: Bodnár Boglárka

Lapunk megkereste a Budapest Közutat és a BRFK-t is. 

A Budapest Közút megerősítette, hogy több taxis felsorakozott az Erzsébet hídon a Budáról Pestre tartó oldalon, ami miatt beállt a forgalom. 

Ez egyébként a helyi közterületi kamerák képén is látszott. A BRFK pedig a legfrissebb közleményét ajánlotta figyelmünkbe.

A forgalmi helyzet, egyelőre úgy tűnik, rendeződött, azonban taxis fórumokon nagy a fogadkozás, hogy az akció folytatódni fog. Több videó tanúsága szerint a taxisok jelenleg is lassítják a forgalmat a főváros több csomópontjában.

A rendőrség keményen reagált a taxis tüntetésre

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rövid időn belül intézkedett, több sofőrt megbírságoltak, mások ellen szabálysértési feljelentés indult, és több járművet elszállíttattak.

Taxis sztrájk: eszkalálódott a tüntetés, a rendőrségnek kell közbelépnie – trélerrel viszik el a tüntető taxikat

Két taxis szakszervezet által kezdeményezett demonstrációval a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak. A taxis sztrájk a rendőrség szerint a bejelentéstől eltérően lassítja a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A Fővárosi Közgyűlés közben a Városház utcában tartotta ülését, ahol több döntés is született. Bár a korábban felvetett Népligetbe költözés nem valósul meg, 

a képviselők elfogadták a vitatott taxirendelet módosítását, amely ellen a taxisok egész nap demonstráltak. 

Az ülés után a Városháza előtt többen dudálással adtak hangot nemtetszésüknek.

Kiss Ambrus főigazgató a közgyűlésen azt mondta: a rendelet hosszú egyeztetési folyamat eredménye, amelyben szakmai szervezetek és a kormányhivatal is részt vett. A taxisok ugyan felvetették a létszám maximálását, erre azonban nincs jogi lehetőség. Kiss szerint a „piac tisztítása” más intézkedésekkel is elősegíthető.

A taxisok követelései között szerepel a rendelet azonnali visszavonása, a taxiállomások férőhelyeihez kötött létszámszabályozás, valamint az új állomások létesítésének engedélyezése csak szakmai szervezeti többség mellett. 

Emellett tarifaköveteléseket is megfogalmaztak: 1400 forintos alapdíj, 561 forintos kilométerdíj és 140 forintos percdíj bevezetését sürgetik.

A Fővárosi Közgyűlés 22 igen szavazattal, a Fidesz–KDNP képviselőinek tartózkodása mellett fogadta el Karácsony Gergely javaslatát a taxirendelet módosításáról. A dokumentum célja az átláthatóság és az utasbiztonság növelése, valamint a hatékonyabb ellenőrzés biztosítása volt, tarifaemelés nélkül. A taxisok követelései így nem teljesültek.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke szerint 

a szakma csaknem egy éve tárgyal a fővárossal, ám a mostani döntés nem ad választ a gazdasági helyzethez igazodó követelésekre.

A testület más napirendi pontokban is döntött:

  • elfogadták az Állami Számvevőszék jelentését;
  • az Otthon Starttal kapcsolatos intézkedéseket;
  • valamint azt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezetői vegyenek részt az általuk okozott kár megtérítésében.

A taxis demonstrációk rámutattak: a főváros közlekedése mennyire sérülékeny, ha a nagy forgalmú hidak és sugárutak megbénulnak. Bár a rendőrség gyorsan fellépett, a tiltakozás hullámai várhatóan még hetekig érezhetők lesznek, hiszen a taxisok nem fogadják el az új szabályozást.

Adria-kőolajvezeték

Kitört a balhé a Mol és a horvátok között: a Janaf keményen visszaszólt Hernádi Zsoltéknak – hiába állítják, így semmi nem lesz az orosz olaj kiváltásából

A horvát vállalat bizonygatja: képes biztosítani a Mol finomítóinak teljes éves ellátását.
2 perc
Karácsony Gergely

