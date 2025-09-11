Trumpot nagyon felbőszítették – telefonon kérte számon az izraeli miniszterelnököt, „ez nem volt bölcs dolog!"

Donald Trump amerikai elnököt is meglepte Izrael támadása a Hamász Dohában tartózkodó vezetői ellen és heves telefonbeszélgetés során adta nemtetszését Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tudtára.

Donald Trump szerint nem volt bölcs döntés a Katar területén végrehajtott izraeli légi csapás / Fotó: ANP via AFP

Trump sem értesült előre az izraeli támadásról

A The Wall Street Journal információi szerint Trump azt üzente Netanjahunak, hogy a katari fővárosban végrehajtott támadás nem volt bölcs dolog. Az amerikai elnököt az is felbőszítette, hogy az akcióról nem Izrael értesítette előzetesen, hanem annak végrehajtása idején az amerikai haderő, ráadásul arra egy másik, az Egyesült Államokkal szövetségben álló ország területén került sor.

Az izraeli kormányfő azzal védekezett, hogy kevés idő állt rendelkezésre a támadás kivitelezésére.

A két vezető második telefonhívásán a hangnem már barátságosabb volt, és Trump arról kérdezte Netanjahut, hogy sikerrel járt-e a támadás. Az izraeli miniszterelnök erre azt válaszolta, hogy nem tudja, míg később a Hamász közölte, hogy a támadások célpontjai túlélték az izraeli légi csapást, noha több, alacsonyabb rangú Hamász-vezető életét vesztette az izraeli akcióban.

Trump Izrael barátja, de Netanjahu lépései sokszor keresztezik a terveit

Az amerikai adminisztráció egyik vezető tisztviselője szerint ugyanakkor bár Trump Izrael hű támogatója, egyre dühösebbé válik Netanjahu lépéseitől, melyek szembemennek az amerikai politikával. Washington tűzszünetet szeretne Gázában és a túszok szabadon engedését, de a légi csapások után a Hamász kihátrált a tárgyalások mögül, hiszen a támadás egyik célpontja pont a palesztin terrorszervezet tárgyalódelegációjának vezetője volt.

A Katar elleni légi csapás azért is problémás, mert az öböl menti monarchia Trump fontos szövetségese, melyet májusi látogatásán az elnök nem győzött dicsérni.

Katar egyebek mellett egy 400 millió dolláros repülőgépet ajándékozott Trumpnak, valamint egy, az elnök nevét viselő golfpálya létrehozását is bejelentette. A támadás után ugyanakkor Netanjahu további csapásokat ígért a Hamász vezetői ellen, amennyiben Katar és más, a terroristáknak menedéket nyújtó országok nem utasítják ki azokat.

Az izraeli miniszterelnök júniusban az amerikai–iráni nukleáris tárgyalások közepette rendelt el támadást a perzsa ország ellen,

melyhez később Trump is csatlakozott, de az amerikai–iráni megbeszéléseknek az iráni atomprogram ügyében befellegzett a 12 napos háború után. Trump szeretné a gázai háború végét is látni, nem utolsósorban a béke Nobel-díj elnyerése érdekében tett erőfeszítései miatt, ám Izrael egyre kevesebb jelét adja, hogy törekszik a terület sorsának tárgyalásos rendezésére.