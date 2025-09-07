Új német szelek fújnak: Bajorország fellázadt az ukránok ellen, visszaküldené őket harcolni az oroszokkal: „Garantálják a saját hazájuk biztonságát”

Bajorország miniszterelnöke megerősítette, hogy ellenzi a német katonák esetleges ukrajnai telepítését, és egyidejűleg egy másik lehetőséget is felvetett.

Bajorország fellázadt az ukránok ellen, visszaküldené őket harcolni az oroszokkal / Fotó: Anadolu / AFP

Jelenleg nem látszik a béke. Ezért jogos megfontolni az ukránok hazaküldését, hogy garantálni tudják saját országuk biztonságát

– mondta Markus Söder a Rheinische Post újságnak adott interjújában.

Markus Söder már 2024-ben is megfogalmazott hasonló gondolatot. Akkor a Münchener Merkurnak azt nyilatkozta, hogy a katonai szolgálatra kötelezett ukránokat visszaküldhetik, „ha Ukrajna kéri”. Akkor azonban nem tett konkrét javaslatokat.

A CDU/CSU párt már egy ideje vitatkozik arról is, hogyan bánjanak a katonakorú ukrán férfiakkal. Például a Junge Union (Fiatalok Uniója) elnöke, Johannes Winkel közel egy évvel ezelőtt a Welt újságban kijelentette, hogy ezeknek a férfiaknak „nem lehetne semmilyen joguk a védelemhez Németországban, hanem meg kell védeniük a hazájukat”.

Söder újbóli beavatkozásával a vita lendületet vesz – nemcsak politikai, hanem jogi kérdéseket is érintve.

Az ukrán menekültek jelenleg különleges védelmi státuszt élveznek az Európai Unióban.

Az Euronews cikke szerint az EU tagállamai a közelmúltban egyhangúlag megállapodtak abban, hogy 2027. március 4-ig meghosszabbítják az ukrán menekültek ideiglenes védelmét.

Az orosz–ukrán háború kezdete óta több mint négymillió ukrán talált védelmet az EU-ban. Az ideiglenes védelmet 2022 márciusában vezették be, hogy enyhítsék a nemzeti menekültügyi rendszerek terheit.

Az érintetteknek

nem kell egyedi menedékjog iránti kérelmet benyújtaniuk,

a lakhatáshoz,

az egészségügyi ellátáshoz,

a munkaerőpiachoz

és az oktatáshoz

is hozzáférhetnek.

Korábban Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az EU többnemzetiségű csapatok bevetését tervezi Ukrajnában. A politikus szavai nagy vihart kavartak, Friedrich Merz német kancellár válaszul közölte, hogy Brüsszel nem illetékes katonai csapatok küldésében.